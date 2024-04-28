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Над территорией России за ночь уничтожили 17 беспилотников - РИА Новости, 28.04.2024
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07:09 28.04.2024 (обновлено: 08:55 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/bespilotniki-1942881777.html
Над территорией России за ночь уничтожили 17 беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили 17 беспилотников - РИА Новости, 28.04.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 17 беспилотников
Вооруженные силы за ночь сбили 17 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в пресс-службы Минобороны. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T07:09
2024-04-28T08:55
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
калужская область
вооруженные силы украины
владислав шапша
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 17 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в пресс-службы Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 17 украинских БПЛА", — говорится в публикации.Военные ликвидировали девять дронов над Брянской областью, два — над Белгородской, по три — над Курской и Калужской областями.Калужский губернатор Владислав Шапша уточнил, что беспилотники сбили около нефтебазы Людиново. Пострадавших и разрушений нет.ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи БПЛА, силы ПВО пресекают их действия. В ночь на субботу над Краснодарским краем и Крымом уничтожили 68 дронов.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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россия, брянская область, калужская область, вооруженные силы украины, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Калужская область, Вооруженные силы Украины, Владислав Шапша
Над территорией России за ночь уничтожили 17 беспилотников

Минобороны: ПВО за ночь сбила над четырьмя областями РФ 17 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 17 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в пресс-службы Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 17 украинских БПЛА", — говорится в публикации.
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Военные ликвидировали девять дронов над Брянской областью, два — над Белгородской, по три — над Курской и Калужской областями.
Калужский губернатор Владислав Шапша уточнил, что беспилотники сбили около нефтебазы Людиново. Пострадавших и разрушений нет.
ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи БПЛА, силы ПВО пресекают их действия. В ночь на субботу над Краснодарским краем и Крымом уничтожили 68 дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьКалужская областьВооруженные силы УкраиныВладислав Шапша
 
 
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