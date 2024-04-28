https://ria.ru/20240428/bespilotniki-1942881777.html

Над территорией России за ночь уничтожили 17 беспилотников

Над территорией России за ночь уничтожили 17 беспилотников - РИА Новости, 28.04.2024

Над территорией России за ночь уничтожили 17 беспилотников

Вооруженные силы за ночь сбили 17 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в пресс-службы Минобороны. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T07:09

2024-04-28T07:09

2024-04-28T08:55

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

калужская область

вооруженные силы украины

владислав шапша

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 17 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в пресс-службы Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 17 украинских БПЛА", — говорится в публикации.Военные ликвидировали девять дронов над Брянской областью, два — над Белгородской, по три — над Курской и Калужской областями.Калужский губернатор Владислав Шапша уточнил, что беспилотники сбили около нефтебазы Людиново. Пострадавших и разрушений нет.ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи БПЛА, силы ПВО пресекают их действия. В ночь на субботу над Краснодарским краем и Крымом уничтожили 68 дронов.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

россия

брянская область

калужская область

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россия, брянская область, калужская область, вооруженные силы украины, владислав шапша