Рейтинг@Mail.ru
В "Пулково" перестали принимать багаж, упакованный в пищевую пленку - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/bagazh-1942958698.html
В "Пулково" перестали принимать багаж, упакованный в пищевую пленку
В "Пулково" перестали принимать багаж, упакованный в пищевую пленку - РИА Новости, 28.04.2024
В "Пулково" перестали принимать багаж, упакованный в пищевую пленку
В аэропорту "Пулково" перестали принимать багаж, упакованный самостоятельно в пищевую плёнку, упаковка должна соответствовать требованиям аэропорта, сообщили... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T20:24
2024-04-28T20:24
пулково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854791652_0:216:3050:1932_1920x0_80_0_0_702cc17fce742dfd85242c2df9c65245.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" перестали принимать багаж, упакованный самостоятельно в пищевую плёнку, упаковка должна соответствовать требованиям аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). "Для обеспечения непрерывной работы багажной системы, в связи с проведением диагностики, упакованные чемоданы принимаются только в плёнке, соответствующей требованиям аэропорта. Чемоданы, обёрнутые в пищевую плёнку или неподходящую упаковку, не принимаются", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что пассажиры могут обратиться на официальные стойки для упаковки багажа. В аэропорту открыт дополнительный пункт обслуживания.
https://ria.ru/20231008/puteshestviya-1901015862.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854791652_0:300:2200:1950_1920x0_80_0_0_81ecceadd498d60e9b871aa856fc8e12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пулково (аэропорт)
Пулково (аэропорт)
В "Пулково" перестали принимать багаж, упакованный в пищевую пленку

В "Пулково" у пассажиров перестали принимать багаж, упакованный в пищевую пленку

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" перестали принимать багаж, упакованный самостоятельно в пищевую плёнку, упаковка должна соответствовать требованиям аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
«
"Для обеспечения непрерывной работы багажной системы, в связи с проведением диагностики, упакованные чемоданы принимаются только в плёнке, соответствующей требованиям аэропорта. Чемоданы, обёрнутые в пищевую плёнку или неподходящую упаковку, не принимаются", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что пассажиры могут обратиться на официальные стойки для упаковки багажа. В аэропорту открыт дополнительный пункт обслуживания.
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Эксперты рассказали, в каких аэропортах пассажиры могут курить
8 октября 2023, 03:02
 
Пулково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала