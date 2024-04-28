https://ria.ru/20240428/bagazh-1942958698.html
В "Пулково" перестали принимать багаж, упакованный в пищевую пленку
В "Пулково" перестали принимать багаж, упакованный в пищевую пленку - РИА Новости, 28.04.2024
В "Пулково" перестали принимать багаж, упакованный в пищевую пленку
В аэропорту "Пулково" перестали принимать багаж, упакованный самостоятельно в пищевую плёнку, упаковка должна соответствовать требованиям аэропорта, сообщили... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T20:24
2024-04-28T20:24
2024-04-28T20:24
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" перестали принимать багаж, упакованный самостоятельно в пищевую плёнку, упаковка должна соответствовать требованиям аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). "Для обеспечения непрерывной работы багажной системы, в связи с проведением диагностики, упакованные чемоданы принимаются только в плёнке, соответствующей требованиям аэропорта. Чемоданы, обёрнутые в пищевую плёнку или неподходящую упаковку, не принимаются", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что пассажиры могут обратиться на официальные стойки для упаковки багажа. В аэропорту открыт дополнительный пункт обслуживания.
https://ria.ru/20231008/puteshestviya-1901015862.html
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пулково (аэропорт)
В "Пулково" перестали принимать багаж, упакованный в пищевую пленку
В "Пулково" у пассажиров перестали принимать багаж, упакованный в пищевую пленку