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"Автодор" прокомментировал сообщения о километровых пробках на АЗС на М-12 - РИА Новости, 28.04.2024
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18:50 28.04.2024 (обновлено: 19:37 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/azs-1942949643.html
"Автодор" прокомментировал сообщения о километровых пробках на АЗС на М-12
"Автодор" прокомментировал сообщения о километровых пробках на АЗС на М-12 - РИА Новости, 28.04.2024
"Автодор" прокомментировал сообщения о километровых пробках на АЗС на М-12
"Автодор" призывает водителей заранее заправляться перед поездкой по трассе М-12 "Восток", соединяющей Москву и Казань, сообщила пресс-служба госкомпании. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T18:50
2024-04-28T19:37
общество
москва
казань
автодор
авто
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. "Автодор" призывает водителей заранее заправляться перед поездкой по трассе М-12 "Восток", соединяющей Москву и Казань, сообщила пресс-служба госкомпании. &quot;Автодор&quot; призывает водителей, путешествующих по М-12 &quot;Восток&quot;, заправляться заранее, когда ваш бак наполовину пуст: не нужно доводить ситуацию до того, что у вас закончилось топливо и загорелась лампочка. Таким образом удастся избежать искусственных очередей на АЗС&quot;, — отметили в пресс-службе.Ранее в соцсетях появилась информация о километровых пробках на АЗС на этой трассе. В "Автодоре" также отметили, что на заправочных станциях М-12 "Восток" достаточное количество топлива, персонал работает в усиленном режиме. &quot;Просим заправляться и сразу отъезжать от заправочного комплекса. Далее можно отдыхать в многофункциональных зонах — перекусить, погулять, сделать зарядку, прогуляться с питомцем и так далее&quot;, — уточнили в госкомпании.Там напомнили, что на М-12 "Восток" действуют 18 многофункциональных зон, которые расположены через каждые 50-80 километров.
https://ria.ru/20240428/navodnenie-1942908116.html
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общество, москва, казань, автодор, авто
Общество, Москва, Казань, Автодор, Авто
"Автодор" прокомментировал сообщения о километровых пробках на АЗС на М-12

"Автодор" призвал водителей заранее заправляться перед поездкой по М-12 "Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНа автомобильной дороге М-12 "Восток"
На автомобильной дороге М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На автомобильной дороге М-12 "Восток". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. "Автодор" призывает водителей заранее заправляться перед поездкой по трассе М-12 "Восток", соединяющей Москву и Казань, сообщила пресс-служба госкомпании.
«

"Автодор" призывает водителей, путешествующих по М-12 "Восток", заправляться заранее, когда ваш бак наполовину пуст: не нужно доводить ситуацию до того, что у вас закончилось топливо и загорелась лампочка. Таким образом удастся избежать искусственных очередей на АЗС", — отметили в пресс-службе.

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Ранее в соцсетях появилась информация о километровых пробках на АЗС на этой трассе.
В "Автодоре" также отметили, что на заправочных станциях М-12 "Восток" достаточное количество топлива, персонал работает в усиленном режиме.
«

"Просим заправляться и сразу отъезжать от заправочного комплекса. Далее можно отдыхать в многофункциональных зонах — перекусить, погулять, сделать зарядку, прогуляться с питомцем и так далее", — уточнили в госкомпании.

Там напомнили, что на М-12 "Восток" действуют 18 многофункциональных зон, которые расположены через каждые 50-80 километров.
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