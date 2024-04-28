https://ria.ru/20240428/azs-1942949643.html

"Автодор" прокомментировал сообщения о километровых пробках на АЗС на М-12

"Автодор" прокомментировал сообщения о километровых пробках на АЗС на М-12 - РИА Новости, 28.04.2024

"Автодор" прокомментировал сообщения о километровых пробках на АЗС на М-12

"Автодор" призывает водителей заранее заправляться перед поездкой по трассе М-12 "Восток", соединяющей Москву и Казань, сообщила пресс-служба госкомпании. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T18:50

2024-04-28T18:50

2024-04-28T19:37

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москва

казань

автодор

авто

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. "Автодор" призывает водителей заранее заправляться перед поездкой по трассе М-12 "Восток", соединяющей Москву и Казань, сообщила пресс-служба госкомпании. "Автодор" призывает водителей, путешествующих по М-12 "Восток", заправляться заранее, когда ваш бак наполовину пуст: не нужно доводить ситуацию до того, что у вас закончилось топливо и загорелась лампочка. Таким образом удастся избежать искусственных очередей на АЗС", — отметили в пресс-службе.Ранее в соцсетях появилась информация о километровых пробках на АЗС на этой трассе. В "Автодоре" также отметили, что на заправочных станциях М-12 "Восток" достаточное количество топлива, персонал работает в усиленном режиме. "Просим заправляться и сразу отъезжать от заправочного комплекса. Далее можно отдыхать в многофункциональных зонах — перекусить, погулять, сделать зарядку, прогуляться с питомцем и так далее", — уточнили в госкомпании.Там напомнили, что на М-12 "Восток" действуют 18 многофункциональных зон, которые расположены через каждые 50-80 километров.

https://ria.ru/20240428/navodnenie-1942908116.html

https://ria.ru/20231214/m-12-1915848334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, казань, автодор, авто