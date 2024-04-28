"Автодор" прокомментировал сообщения о километровых пробках на АЗС на М-12
"Автодор" призвал водителей заранее заправляться перед поездкой по М-12 "Восток"
На автомобильной дороге М-12 "Восток". Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. "Автодор" призывает водителей заранее заправляться перед поездкой по трассе М-12 "Восток", соединяющей Москву и Казань, сообщила пресс-служба госкомпании.
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"Автодор" призывает водителей, путешествующих по М-12 "Восток", заправляться заранее, когда ваш бак наполовину пуст: не нужно доводить ситуацию до того, что у вас закончилось топливо и загорелась лампочка. Таким образом удастся избежать искусственных очередей на АЗС", — отметили в пресс-службе.
Ранее в соцсетях появилась информация о километровых пробках на АЗС на этой трассе.
В "Автодоре" также отметили, что на заправочных станциях М-12 "Восток" достаточное количество топлива, персонал работает в усиленном режиме.
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"Просим заправляться и сразу отъезжать от заправочного комплекса. Далее можно отдыхать в многофункциональных зонах — перекусить, погулять, сделать зарядку, прогуляться с питомцем и так далее", — уточнили в госкомпании.
Там напомнили, что на М-12 "Восток" действуют 18 многофункциональных зон, которые расположены через каждые 50-80 километров.
Проезд по М-12 от Москвы до Казани будет стоить 4,5 тысячи рублей
14 декабря 2023, 16:39