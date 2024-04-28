https://ria.ru/20240428/axios-1942868269.html

СМИ: новое предложение Израиля надолго восстановит спокойствие в Газе

СМИ: новое предложение Израиля надолго восстановит спокойствие в Газе - РИА Новости, 28.04.2024

СМИ: новое предложение Израиля надолго восстановит спокойствие в Газе

Новое предложение Израиля по сделке об освобождении заложников с палестинским движением ХАМАС предполагает "восстановление долгосрочного спокойствия" в секторе... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T01:37

2024-04-28T01:37

2024-04-28T05:19

в мире

израиль

каир (город)

рафах (провинция)

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Новое предложение Израиля по сделке об освобождении заложников с палестинским движением ХАМАС предполагает "восстановление долгосрочного спокойствия" в секторе Газа после освобождения заложников, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.Ранее ХАМАС заявило, что получило официальный ответ Израиля по позиции движения в отношении сделки по обмену заложников, похищенных движением 7 октября, и изучит предложение."Новое израильское предложение по возможной сделке о заложниках с ХАМАС включает стремление обсуждать "восстановление долгосрочного спокойствия" в секторе Газа после начального освобождения заложников", — пишет портал.Израильские источники также заявили изданию, что новое предложение было составлено израильской переговорной командой совместно с делегацией египетской разведки.Ранее СМИ сообщали, что движение ХАМАС изучает предложение, включающее шесть недель прекращения огня в секторе Газа и обмен женщин и детей, похищенных движением, на 900 заключенных палестинцев. Первая фаза предложения также предусматривает возвращение перемещенных палестинских гражданских "на север сектора Газа" и проход ежедневно от 400 до 500 грузовиков с продовольственной помощью населению анклава.О достигнутом прогрессе по перемирию в секторе Газа на переговорах Каире ранее сообщил египетский телеканал Al Qahera News, ссылаясь на высокопоставленный источник. Сообщалось, что между всеми сторонами есть консенсус по основным направлениям. Ранее телеканал передавал, что предлагаемое перемирие в секторе Газа включает сделку по обмену израильскими заложниками и палестинскими заключенными и механизмы возвращения перемещенных лиц в Газе. Позже ХАМАС опровергло, что на переговорах был достигнут прогресс.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.В Израиле сообщали об освобождении 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек.

https://ria.ru/20240426/izrail-1942406681.html

https://ria.ru/20231109/prekraschenie-1908520562.html

https://ria.ru/20231122/smi-1911002786.html

израиль

каир (город)

рафах (провинция)

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в мире, израиль, каир (город), рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году