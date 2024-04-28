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В Мексике перевернулся автобус, погибли 14 человек - РИА Новости, 28.04.2024
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20:14 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/avtobus-1942957849.html
В Мексике перевернулся автобус, погибли 14 человек
В Мексике перевернулся автобус, погибли 14 человек - РИА Новости, 28.04.2024
В Мексике перевернулся автобус, погибли 14 человек
Автобус с пассажирами из мексиканского штата Гуанахуато перевернулся на трассе в штате Мехико, в результате ДТП 14 человек погибли и еще 31 получил ранения,... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T20:14
2024-04-28T20:14
в мире
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МЕХИКО, 28 апр - РИА Новости. Автобус с пассажирами из мексиканского штата Гуанахуато перевернулся на трассе в штате Мехико, в результате ДТП 14 человек погибли и еще 31 получил ранения, сообщило региональное министерство безопасности. "Сегодняшним утром перевернулся автобус, к месту происшествия немедленно прибыла полиция штата, охранявшая территорию. По предварительным данным, 14 человек погибли и еще 31 получил ранения", - говорится в сообщении в блоге министерства безопасности штата Мехико в соцсети Х. В ведомстве уточнили, что авария произошла на трассе Капулин - Чальма, в районе Гуарда-де-Герреро. Автобус ехал с пассажирами из Сан-Луис-де-ла-Пас, штат Гуанахуато. Местные СМИ отмечают, что на борту автобуса находились паломники, направлявшиеся в католический храм и монастырь Владыки Чальма, местного святого. Пострадавшие были госпитализированы в местные больницы.
https://ria.ru/20240426/dtp-1942591552.html
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в мире, гуанахуато (штат), мехико (штат), мексика
В мире, Гуанахуато (штат), Мехико (штат), Мексика
В Мексике перевернулся автобус, погибли 14 человек

В Мексике перевернулся автобус, 14 человек погибли, 31 пострадал

© AP Photo / Marco UgarteПолиция в Мексике
Полиция в Мексике - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Marco Ugarte
Полиция в Мексике. Архивное фото
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МЕХИКО, 28 апр - РИА Новости. Автобус с пассажирами из мексиканского штата Гуанахуато перевернулся на трассе в штате Мехико, в результате ДТП 14 человек погибли и еще 31 получил ранения, сообщило региональное министерство безопасности.
«
"Сегодняшним утром перевернулся автобус, к месту происшествия немедленно прибыла полиция штата, охранявшая территорию. По предварительным данным, 14 человек погибли и еще 31 получил ранения", - говорится в сообщении в блоге министерства безопасности штата Мехико в соцсети Х.
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Местные СМИ отмечают, что на борту автобуса находились паломники, направлявшиеся в католический храм и монастырь Владыки Чальма, местного святого.
Пострадавшие были госпитализированы в местные больницы.
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