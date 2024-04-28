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В Мексике перевернулся автобус, погибли 14 человек

В Мексике перевернулся автобус, погибли 14 человек - РИА Новости, 28.04.2024

В Мексике перевернулся автобус, погибли 14 человек

Автобус с пассажирами из мексиканского штата Гуанахуато перевернулся на трассе в штате Мехико, в результате ДТП 14 человек погибли и еще 31 получил ранения,... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T20:14

2024-04-28T20:14

2024-04-28T20:14

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МЕХИКО, 28 апр - РИА Новости. Автобус с пассажирами из мексиканского штата Гуанахуато перевернулся на трассе в штате Мехико, в результате ДТП 14 человек погибли и еще 31 получил ранения, сообщило региональное министерство безопасности. "Сегодняшним утром перевернулся автобус, к месту происшествия немедленно прибыла полиция штата, охранявшая территорию. По предварительным данным, 14 человек погибли и еще 31 получил ранения", - говорится в сообщении в блоге министерства безопасности штата Мехико в соцсети Х. В ведомстве уточнили, что авария произошла на трассе Капулин - Чальма, в районе Гуарда-де-Герреро. Автобус ехал с пассажирами из Сан-Луис-де-ла-Пас, штат Гуанахуато. Местные СМИ отмечают, что на борту автобуса находились паломники, направлявшиеся в католический храм и монастырь Владыки Чальма, местного святого. Пострадавшие были госпитализированы в местные больницы.

https://ria.ru/20240426/dtp-1942591552.html

https://ria.ru/20240421/germaniya-1941346653.html

гуанахуато (штат)

мехико (штат)

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в мире, гуанахуато (штат), мехико (штат), мексика