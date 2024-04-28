Рейтинг@Mail.ru
Более 20 украинских дронов атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/ataki-1942925583.html
Более 20 украинских дронов атаковали Белгородскую область за сутки
Более 20 украинских дронов атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 28.04.2024
Более 20 украинских дронов атаковали Белгородскую область за сутки
Более 20 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки, пострадали 8 мирных жителей, из них пять госпитализированы, сообщил... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T15:05
2024-04-28T15:05
происшествия
белгородская область
белгород
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Более 20 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки, пострадали 8 мирных жителей, из них пять госпитализированы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 27 апреля семь районов области подверглись атакам с помощью 22 беспилотных летательных аппаратов, включая сброс трех взрывных устройств. Кроме того, в Вейделевском районе был обнаружен упавший метеозонд. За отчетный день по региону было выпущено 4 снаряда из миномета. В Валуйском округе в селе Герасимовка специалистами изъят взрывоопасный предмет. Повреждения получили 2 частных дома, предприятие и 9 транспортных средств. "В Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка противник атаковал с помощью десяти FPV-дронов. Пострадали восемь человек. 17-летняя девочка с осколочными ранениями спины и руки под наблюдением специалистов находится в детской областной больнице. В городской больнице №2 города Белгорода получает лечение мужчина с осколочным ранением поясничного отдела. Мужчина с осколочным ранением, проникающим в брюшную полость, женщина с осколочными ранениями спины и плеча и мужчина с осколочным ранением головы находятся в областной клинической больнице. Ещё троим пострадавшим уже оказана вся необходимая медицинская помощь и они отпущены домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков.Он добавил, что по селу Муром выпущено 4 минометных снаряда, также в селе с дрона сброшено одно взрывное устройство. Участниками самообороны в округе уничтожено два украинских дрона-камикадзе. По словам главы области, в Белгородском районе село Щетиновка и Устинка атакованы с помощью двух дронов-камикадзе. Над селом Нижний Ольшанец системой ПВО сбит беспилотник. В Борисовском районе на участке трассы в районе села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. Водитель не пострадал, уточнил глава региона. "В Грайворонском городском округе на пункт пропуска в селе Козинка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. В Корочанском районе обнаружены и изъяты специалистами совершившие падение БПЛА – один рядом с селом Поповка, второй – недалеко от села Сетное. В Старооскольском городском округе в результате падения БПЛА в промышленной зоне никто не пострадал, в производственном здании выбиты окна и посечен фасад. В селе Городище обнаружены и изъяты специалистами обломки ещё одного беспилотника", - сообщил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По информации губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 655 человек были ранены.
https://ria.ru/20240428/vyvod-1942906032.html
https://ria.ru/20240428/peskov-1942918399.html
https://ria.ru/20240428/gladkov-1942920049.html
белгородская область
белгород
муром
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Более 20 украинских дронов атаковали Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ за сутки 22 раза атаковали Белгородскую область, ранены 8 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Более 20 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки, пострадали 8 мирных жителей, из них пять госпитализированы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 27 апреля семь районов области подверглись атакам с помощью 22 беспилотных летательных аппаратов, включая сброс трех взрывных устройств. Кроме того, в Вейделевском районе был обнаружен упавший метеозонд. За отчетный день по региону было выпущено 4 снаряда из миномета. В Валуйском округе в селе Герасимовка специалистами изъят взрывоопасный предмет. Повреждения получили 2 частных дома, предприятие и 9 транспортных средств.
Президент России Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
"Путин оказался прав": в ФРГ сделали неприятный вывод об Украине
Вчера, 12:22
"В Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка противник атаковал с помощью десяти FPV-дронов. Пострадали восемь человек. 17-летняя девочка с осколочными ранениями спины и руки под наблюдением специалистов находится в детской областной больнице. В городской больнице №2 города Белгорода получает лечение мужчина с осколочным ранением поясничного отдела. Мужчина с осколочным ранением, проникающим в брюшную полость, женщина с осколочными ранениями спины и плеча и мужчина с осколочным ранением головы находятся в областной клинической больнице. Ещё троим пострадавшим уже оказана вся необходимая медицинская помощь и они отпущены домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков.
Он добавил, что по селу Муром выпущено 4 минометных снаряда, также в селе с дрона сброшено одно взрывное устройство. Участниками самообороны в округе уничтожено два украинских дрона-камикадзе.
По словам главы области, в Белгородском районе село Щетиновка и Устинка атакованы с помощью двух дронов-камикадзе. Над селом Нижний Ольшанец системой ПВО сбит беспилотник. В Борисовском районе на участке трассы в районе села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. Водитель не пострадал, уточнил глава региона.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Россия победит в специальной военной операции, заявил Кремль
Вчера, 14:03
"В Грайворонском городском округе на пункт пропуска в селе Козинка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. В Корочанском районе обнаружены и изъяты специалистами совершившие падение БПЛА – один рядом с селом Поповка, второй – недалеко от села Сетное. В Старооскольском городском округе в результате падения БПЛА в промышленной зоне никто не пострадал, в производственном здании выбиты окна и посечен фасад. В селе Городище обнаружены и изъяты специалистами обломки ещё одного беспилотника", - сообщил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По информации губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 655 человек были ранены.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект под Белгородом
Вчера, 14:13
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородМуромВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала