https://ria.ru/20240428/ataki-1942925583.html

Более 20 украинских дронов атаковали Белгородскую область за сутки

Более 20 украинских дронов атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 28.04.2024

Более 20 украинских дронов атаковали Белгородскую область за сутки

Более 20 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки, пострадали 8 мирных жителей, из них пять госпитализированы, сообщил... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T15:05

2024-04-28T15:05

2024-04-28T15:05

происшествия

белгородская область

белгород

муром

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Более 20 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки, пострадали 8 мирных жителей, из них пять госпитализированы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 27 апреля семь районов области подверглись атакам с помощью 22 беспилотных летательных аппаратов, включая сброс трех взрывных устройств. Кроме того, в Вейделевском районе был обнаружен упавший метеозонд. За отчетный день по региону было выпущено 4 снаряда из миномета. В Валуйском округе в селе Герасимовка специалистами изъят взрывоопасный предмет. Повреждения получили 2 частных дома, предприятие и 9 транспортных средств. "В Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка противник атаковал с помощью десяти FPV-дронов. Пострадали восемь человек. 17-летняя девочка с осколочными ранениями спины и руки под наблюдением специалистов находится в детской областной больнице. В городской больнице №2 города Белгорода получает лечение мужчина с осколочным ранением поясничного отдела. Мужчина с осколочным ранением, проникающим в брюшную полость, женщина с осколочными ранениями спины и плеча и мужчина с осколочным ранением головы находятся в областной клинической больнице. Ещё троим пострадавшим уже оказана вся необходимая медицинская помощь и они отпущены домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков.Он добавил, что по селу Муром выпущено 4 минометных снаряда, также в селе с дрона сброшено одно взрывное устройство. Участниками самообороны в округе уничтожено два украинских дрона-камикадзе. По словам главы области, в Белгородском районе село Щетиновка и Устинка атакованы с помощью двух дронов-камикадзе. Над селом Нижний Ольшанец системой ПВО сбит беспилотник. В Борисовском районе на участке трассы в районе села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. Водитель не пострадал, уточнил глава региона. "В Грайворонском городском округе на пункт пропуска в селе Козинка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. В Корочанском районе обнаружены и изъяты специалистами совершившие падение БПЛА – один рядом с селом Поповка, второй – недалеко от села Сетное. В Старооскольском городском округе в результате падения БПЛА в промышленной зоне никто не пострадал, в производственном здании выбиты окна и посечен фасад. В селе Городище обнаружены и изъяты специалистами обломки ещё одного беспилотника", - сообщил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По информации губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 655 человек были ранены.

https://ria.ru/20240428/vyvod-1942906032.html

https://ria.ru/20240428/peskov-1942918399.html

https://ria.ru/20240428/gladkov-1942920049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, белгород, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины