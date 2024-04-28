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Российская армия развивается ударными темпами, пишет испанское СМИ - РИА Новости, 28.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:30 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/armiya-1942901812.html
Российская армия развивается ударными темпами, пишет испанское СМИ
Российская армия развивается ударными темпами, пишет испанское СМИ - РИА Новости, 28.04.2024
Российская армия развивается ударными темпами, пишет испанское СМИ
Российские вооруженные силы развиваются "ударными темпами", пишет испанская газета País. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T11:30
2024-04-28T11:30
специальная военная операция на украине
россия
европа
украина
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские вооруженные силы развиваются "ударными темпами", пишет испанская газета País. "Российская армия развивается ударными темпами", - пишет издание. "Реальность такова", добавляет газета, что РФ "сегодня в военном отношении сильнее", чем в начале конфликта. País также обращает внимание на то, что в украинских войсках и НАТО признают, что Россия совершила "качественный рывок", чтобы иметь более сильную армию, чем в начале спецоперации. Ранее в апреле командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявлял, что российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами. Он также отмечал, что Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь блок НАТО. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240426/rossiya-1942630758.html
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россия, европа, украина, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Украина, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Российская армия развивается ударными темпами, пишет испанское СМИ

Pais: Россия совершила качественный рывок, чтобы иметь более сильную армию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Корнет на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские вооруженные силы развиваются "ударными темпами", пишет испанская газета País.
"Российская армия развивается ударными темпами", - пишет издание. "Реальность такова", добавляет газета, что РФ "сегодня в военном отношении сильнее", чем в начале конфликта.
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País также обращает внимание на то, что в украинских войсках и НАТО признают, что Россия совершила "качественный рывок", чтобы иметь более сильную армию, чем в начале спецоперации.
Ранее в апреле командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявлял, что российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами. Он также отмечал, что Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь блок НАТО.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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