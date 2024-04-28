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"Максимально эффективно". На Западе неожиданно высказались о ВС России - РИА Новости, 28.04.2024
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09:21 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/armiya-1942891518.html
"Максимально эффективно". На Западе неожиданно высказались о ВС России
"Максимально эффективно". На Западе неожиданно высказались о ВС России - РИА Новости, 28.04.2024
"Максимально эффективно". На Западе неожиданно высказались о ВС России
Российские военные максимально эффективно воюют на Украине, заявил бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для издания РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T09:21
2024-04-28T09:21
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
владимир зеленский
конгресс сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские военные максимально эффективно воюют на Украине, заявил бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для издания Daily Express."Сегодня русские воюют максимально эффективно, а украинцы, несмотря на западную поддержку, терпят крах", — указал Вейхерт.Эксперт также указал, что если бы Украина приняла стамбульские соглашения в 2022 году, то могла бы избежать почти гарантированного поражения."Это был тот момент, когда Киев мог заключить мирное соглашение с русскими и сохранить свободную восточную часть Украины под контролем Киева. К сожалению, американцы и британцы сорвали Стамбульскую сделку, а затем оказали давление на правительство Зеленского ради отказа от попыток заключить мир", — посетовал он.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
https://ria.ru/20240427/vsu-1942774614.html
https://ria.ru/20240427/svo-1942738172.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, конгресс сша, вооруженные силы украины, такер карлсон
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Конгресс США, Вооруженные силы Украины, Такер Карлсон
"Максимально эффективно". На Западе неожиданно высказались о ВС России

Экс-сотрудник конгресса США: ВС России максимально эффективно воюют на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские военные максимально эффективно воюют на Украине, заявил бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для издания Daily Express.
«
"Сегодня русские воюют максимально эффективно, а украинцы, несмотря на западную поддержку, терпят крах", — указал Вейхерт.
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Эксперт также указал, что если бы Украина приняла стамбульские соглашения в 2022 году, то могла бы избежать почти гарантированного поражения.
«
"Это был тот момент, когда Киев мог заключить мирное соглашение с русскими и сохранить свободную восточную часть Украины под контролем Киева. К сожалению, американцы и британцы сорвали Стамбульскую сделку, а затем оказали давление на правительство Зеленского ради отказа от попыток заключить мир", — посетовал он.
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На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
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В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийКонгресс СШАВооруженные силы УкраиныТакер Карлсон
 
 
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