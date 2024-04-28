https://ria.ru/20240428/armeniya-1942938180.html

В Армении протестующие перекрыли трассу в Вайоц-Дзорской области

В Армении протестующие перекрыли трассу в Вайоц-Дзорской области - РИА Новости, 28.04.2024

В Армении протестующие перекрыли трассу в Вайоц-Дзорской области

Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном граждане Армении перекрыли в воскресенье тракторами автотрассу Армения-Иран в Вайоц-Дзорской области,... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T16:50

2024-04-28T16:50

2024-04-28T16:59

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урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

иран

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ЕРЕВАН, 28 апр - РИА Новости. Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном граждане Армении перекрыли в воскресенье тракторами автотрассу Армения-Иран в Вайоц-Дзорской области, сообщает онлайн-ресурс 168.am. "Граждане заблокировали тракторами автотрассу Армения-Иран на участке близ города Ехегнадзор (в 130 километрах от Еревана - ред.)", - говорится в сообщении издания, которое опубликовало в своем YouTube-канале видео с места событий. Ранее общественная инициатива "Тавуш во имя родины" сообщило о блокировании протестующими автодороги Ереван-Гюмри. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В пятницу в пресс-службе правительства Армении отметили, что на границе установлено уже 28 пограничных столбов. Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.

https://ria.ru/20240427/armeniya-1942763648.html

https://ria.ru/20240421/aktsiya-1941393151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, ереван, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, иран