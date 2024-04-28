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В Армении протестующие перекрыли трассу в Вайоц-Дзорской области - РИА Новости, 28.04.2024
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16:50 28.04.2024 (обновлено: 16:59 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/armeniya-1942938180.html
В Армении протестующие перекрыли трассу в Вайоц-Дзорской области
В Армении протестующие перекрыли трассу в Вайоц-Дзорской области - РИА Новости, 28.04.2024
В Армении протестующие перекрыли трассу в Вайоц-Дзорской области
Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном граждане Армении перекрыли в воскресенье тракторами автотрассу Армения-Иран в Вайоц-Дзорской области,... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T16:50
2024-04-28T16:59
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урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 28 апр - РИА Новости. Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном граждане Армении перекрыли в воскресенье тракторами автотрассу Армения-Иран в Вайоц-Дзорской области, сообщает онлайн-ресурс 168.am. "Граждане заблокировали тракторами автотрассу Армения-Иран на участке близ города Ехегнадзор (в 130 километрах от Еревана - ред.)", - говорится в сообщении издания, которое опубликовало в своем YouTube-канале видео с места событий. Ранее общественная инициатива "Тавуш во имя родины" сообщило о блокировании протестующими автодороги Ереван-Гюмри. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В пятницу в пресс-службе правительства Армении отметили, что на границе установлено уже 28 пограничных столбов. Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
https://ria.ru/20240427/armeniya-1942763648.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, иран
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, Иран
В Армении протестующие перекрыли трассу в Вайоц-Дзорской области

В Армении протестующие перекрыли тракторами трассу в Вайоц-Дзорской области

© Фото : соцсетиПротестующие в Армении
Протестующие в Армении - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : соцсети
Протестующие в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 апр - РИА Новости. Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном граждане Армении перекрыли в воскресенье тракторами автотрассу Армения-Иран в Вайоц-Дзорской области, сообщает онлайн-ресурс 168.am.
"Граждане заблокировали тракторами автотрассу Армения-Иран на участке близ города Ехегнадзор (в 130 километрах от Еревана - ред.)", - говорится в сообщении издания, которое опубликовало в своем YouTube-канале видео с места событий.
Протестующие перекрыли автодорогу Ереван — Тбилиси в районе реки Дебед
В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Тбилиси
27 апреля, 14:41
Ранее общественная инициатива "Тавуш во имя родины" сообщило о блокировании протестующими автодороги Ереван-Гюмри.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В пятницу в пресс-службе правительства Армении отметили, что на границе установлено уже 28 пограничных столбов.
Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
Жители Тавушского района Армении на участке трассы М6 Воскепар-Киранц - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Протестующие в Тавушской области заблокировали участок трассы
21 апреля, 21:59
 
В миреАрменияАзербайджанЕреванУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеИран
 
 
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