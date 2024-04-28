В Армении протестующие перекрыли трассу в Вайоц-Дзорской области
В Армении протестующие перекрыли тракторами трассу в Вайоц-Дзорской области
© Фото : соцсетиПротестующие в Армении
© Фото : соцсети
Протестующие в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 апр - РИА Новости. Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном граждане Армении перекрыли в воскресенье тракторами автотрассу Армения-Иран в Вайоц-Дзорской области, сообщает онлайн-ресурс 168.am.
"Граждане заблокировали тракторами автотрассу Армения-Иран на участке близ города Ехегнадзор (в 130 километрах от Еревана - ред.)", - говорится в сообщении издания, которое опубликовало в своем YouTube-канале видео с места событий.
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Ранее общественная инициатива "Тавуш во имя родины" сообщило о блокировании протестующими автодороги Ереван-Гюмри.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В пятницу в пресс-службе правительства Армении отметили, что на границе установлено уже 28 пограничных столбов.
Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
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