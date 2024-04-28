https://ria.ru/20240428/armeniya-1942928487.html

Ереван не пытается подорвать интересы Москвы, заявил посол Армении в ЕС

Ереван не пытается подорвать интересы Москвы, заявил посол Армении в ЕС - РИА Новости, 28.04.2024

Ереван не пытается подорвать интересы Москвы, заявил посол Армении в ЕС

Посол Армении в Евросоюзе Тигран Балаян заявил, что у его страны исторически много связей с Россией, и назвал "самоубийственным шагом" возможные попытки... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T15:33

2024-04-28T15:33

2024-04-28T15:35

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Посол Армении в Евросоюзе Тигран Балаян заявил, что у его страны исторически много связей с Россией, и назвал "самоубийственным шагом" возможные попытки подорвать российские интересы на Южном Кавказе. Об этом пишет европейское издание газеты Politico.Как пишет Politico, Балаян отметил, что укрепление отношений Армении с ЕС не представляет угрозы для России. "География Армении означает, что исторически и практически у нее так много связей с Россией, что только фантасмагорические люди думают, что Армения пойдет на самоубийственный шаг, попытавшись подорвать российские интересы в регионе", - заявил посол в интервью изданию. Он добавил, что отношения между Арменией и ЕС основаны на национальных интересах Армении, которые в настоящее время "требуют", чтобы у Еревана были "образцовые отношения" с блоком и всеми его государствами-членами. И это, по словам дипломата, "не исключает хороших отношений с Россией". Как пишет издание, Балаян добавил, что активизацию усилий Армении с целью избежать нарушения западных санкций против России и другие действия Еревана не следует рассматривать как "поворот к Западу" за счет России. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении якобы не был выполнен и Ереван замораживает свое участие в ОДКБ. Позже секретариат организации заявил РИА Новости, что не получал заявлений Еревана о приостановке членства. Как подчеркнули РИА Новости в российском МИД, РФ исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях, о чем не упоминает официальный Ереван. Он напомнил, что организация была готова в 2021 году направить миротворческую миссию в Армению, чтобы снизить накал в отношениях республики с Азербайджаном. Армянское руководство под надуманными предлогами сознательно ведет дело к обрушению отношений с Россией, также отмечал Лавров.

https://ria.ru/20231018/pashinyan-1903621995.html

https://ria.ru/20240402/armeniya-1937307764.html

https://ria.ru/20231110/davlenie-1908778900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, ереван, россия, тигран балаян, сергей лавров, никол пашинян, одкб, в мире, евросоюз