https://ria.ru/20240428/arest-1942955133.html

В Мюнхене арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев

В Мюнхене арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев - РИА Новости, 28.04.2024

В Мюнхене арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев

Прокуратура Мюнхена выдала ордер на арест гражданина России, которого накануне задержали по подозрению в убийстве двух украинцев, сообщила местная полиция. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T19:41

2024-04-28T19:41

2024-04-28T23:52

в мире

мюнхен

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/57/1518605742_0:619:3125:2376_1920x0_80_0_0_6bcb53203dcc1e2981f6f4e32a3c2ac9.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Прокуратура Мюнхена выдала ордер на арест гражданина России, которого накануне задержали по подозрению в убийстве двух украинцев, сообщила местная полиция. "(Прокуратура Мюнхена. — Прим. ред.) выдала ордер на арест в связи с убийством. Обвиняемый был доставлен полицией в место заключения, где он сейчас находится под стражей", — уточнили в заявлении.По данным правоохранителей, 57-летнего мужчину, являющегося непосредственным подозреваемым, сегодня доставили к ответственной следственной судье по запросу прокуратуры Мюнхена.Полиция продолжает расследование произошедшего, включая мотивы подозреваемого. В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау обнаружили двух мужчин с колото-резаными ранами. Один из них погиб на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку россиянина, которого подозревают в совершении двойного убийства.Как заявили в МИД Украины, погибшие были военными ВСУ, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии. Сейчас дипломаты выясняют, в каких подразделениях служили мужчины.

https://ria.ru/20240427/arest-1942783087.html

https://ria.ru/20240201/argentina-1924921968.html

мюнхен

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мюнхен, россия, украина