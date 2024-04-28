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В Мюнхене арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев - РИА Новости, 28.04.2024
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19:41 28.04.2024 (обновлено: 23:52 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/arest-1942955133.html
В Мюнхене арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев
В Мюнхене арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев - РИА Новости, 28.04.2024
В Мюнхене арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев
Прокуратура Мюнхена выдала ордер на арест гражданина России, которого накануне задержали по подозрению в убийстве двух украинцев, сообщила местная полиция. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T19:41
2024-04-28T23:52
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Прокуратура Мюнхена выдала ордер на арест гражданина России, которого накануне задержали по подозрению в убийстве двух украинцев, сообщила местная полиция. &quot;(Прокуратура Мюнхена. — Прим. ред.) выдала ордер на арест в связи с убийством. Обвиняемый был доставлен полицией в место заключения, где он сейчас находится под стражей&quot;, — уточнили в заявлении.По данным правоохранителей, 57-летнего мужчину, являющегося непосредственным подозреваемым, сегодня доставили к ответственной следственной судье по запросу прокуратуры Мюнхена.Полиция продолжает расследование произошедшего, включая мотивы подозреваемого. В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау обнаружили двух мужчин с колото-резаными ранами. Один из них погиб на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку россиянина, которого подозревают в совершении двойного убийства.Как заявили в МИД Украины, погибшие были военными ВСУ, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии. Сейчас дипломаты выясняют, в каких подразделениях служили мужчины.
https://ria.ru/20240427/arest-1942783087.html
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в мире, мюнхен, россия, украина
В мире, Мюнхен, Россия, Украина
В Мюнхене арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев

Прокуратура Мюнхена арестовала россиянина, подозреваемого в убийстве 2 украинцев

© AP Photo / apn / Christof StacheСотрудник полиции, Германия
Сотрудник полиции, Германия - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / apn / Christof Stache
Сотрудник полиции, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Прокуратура Мюнхена выдала ордер на арест гражданина России, которого накануне задержали по подозрению в убийстве двух украинцев, сообщила местная полиция.
«

"(Прокуратура Мюнхена. — Прим. ред.) выдала ордер на арест в связи с убийством. Обвиняемый был доставлен полицией в место заключения, где он сейчас находится под стражей", — уточнили в заявлении.

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По данным правоохранителей, 57-летнего мужчину, являющегося непосредственным подозреваемым, сегодня доставили к ответственной следственной судье по запросу прокуратуры Мюнхена.
Полиция продолжает расследование произошедшего, включая мотивы подозреваемого.
В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау обнаружили двух мужчин с колото-резаными ранами. Один из них погиб на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку россиянина, которого подозревают в совершении двойного убийства.
Как заявили в МИД Украины, погибшие были военными ВСУ, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии. Сейчас дипломаты выясняют, в каких подразделениях служили мужчины.
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