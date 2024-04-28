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Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными дронами - РИА Новости, 28.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 28.04.2024 (обновлено: 13:44 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/angary-1942915915.html
Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными дронами
Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными дронами - РИА Новости, 28.04.2024
Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными дронами
Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными беспилотниками на аэродроме Каменка в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:39
2024-04-28T13:44
специальная военная операция на украине
каменка
днепропетровская область
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными беспилотниками на аэродроме Каменка в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Уничтожены ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240428/spetsoperatsiya-1942915376.html
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каменка, днепропетровская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Каменка, Днепропетровская область, Россия
Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными дронами

Минобороны: ВС РФ уничтожили ангары ВСУ с ударными дронами на аэродроме Каменка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными беспилотниками на аэродроме Каменка в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
«
"Уничтожены ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Российские военные освободили Новобахмутовку в ДНР
Вчера, 13:36
 
Специальная военная операция на УкраинеКаменкаДнепропетровская областьРоссия
 
 
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