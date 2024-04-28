https://ria.ru/20240428/angary-1942915915.html

Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными дронами

Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными дронами - РИА Новости, 28.04.2024

Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными дронами

Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными беспилотниками на аэродроме Каменка в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T13:39

2024-04-28T13:39

2024-04-28T13:44

специальная военная операция на украине

каменка

днепропетровская область

россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными беспилотниками на аэродроме Каменка в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Уничтожены ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240428/spetsoperatsiya-1942915376.html

каменка

днепропетровская область

россия

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каменка, днепропетровская область, россия