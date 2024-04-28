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Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными дронами
Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными дронами - РИА Новости, 28.04.2024
Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными дронами
Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными беспилотниками на аэродроме Каменка в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:39
2024-04-28T13:39
2024-04-28T13:44
специальная военная операция на украине
каменка
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россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными беспилотниками на аэродроме Каменка в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Уничтожены ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240428/spetsoperatsiya-1942915376.html
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каменка, днепропетровская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Каменка, Днепропетровская область, Россия
Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными дронами
Минобороны: ВС РФ уничтожили ангары ВСУ с ударными дронами на аэродроме Каменка