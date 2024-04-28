https://ria.ru/20240428/aliev-1942971986.html

Алиев заявил Блинкену о начале демаркации границ с Арменией

Алиев заявил Блинкену о начале демаркации границ с Арменией - РИА Новости, 29.04.2024

Алиев заявил Блинкену о начале демаркации границ с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что между Азербайджаном и Армении начался процесс... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-28T23:46

2024-04-28T23:46

2024-04-29T00:21

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урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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БАКУ, 28 апр - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что между Азербайджаном и Армении начался процесс демаркации границ, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.Звонок состоялся по инициативе американской стороны. Алиев в ходе беседы назвал процесс делимитации границы положительным шагом.

https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, азербайджан, сша, армения, ильхам алиев, энтони блинкен, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе