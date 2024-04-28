https://ria.ru/20240428/aliev-1942971986.html
Алиев заявил Блинкену о начале демаркации границ с Арменией
Алиев заявил Блинкену о начале демаркации границ с Арменией - РИА Новости, 29.04.2024
Алиев заявил Блинкену о начале демаркации границ с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что между Азербайджаном и Армении начался процесс... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-28T23:46
2024-04-28T23:46
2024-04-29T00:21
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урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ, 28 апр - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что между Азербайджаном и Армении начался процесс демаркации границ, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.Звонок состоялся по инициативе американской стороны. Алиев в ходе беседы назвал процесс делимитации границы положительным шагом.
https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, азербайджан, сша, армения, ильхам алиев, энтони блинкен, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Цены на нефть, Азербайджан, США, Армения, Ильхам Алиев, Энтони Блинкен, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Алиев заявил Блинкену о начале демаркации границ с Арменией
Алиев: между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ