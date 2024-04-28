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Алиев заявил Блинкену о начале демаркации границ с Арменией - РИА Новости, 29.04.2024
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23:46 28.04.2024 (обновлено: 00:21 29.04.2024)
https://ria.ru/20240428/aliev-1942971986.html
Алиев заявил Блинкену о начале демаркации границ с Арменией
Алиев заявил Блинкену о начале демаркации границ с Арменией - РИА Новости, 29.04.2024
Алиев заявил Блинкену о начале демаркации границ с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что между Азербайджаном и Армении начался процесс... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-28T23:46
2024-04-29T00:21
в мире
цены на нефть
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армения
ильхам алиев
энтони блинкен
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ, 28 апр - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что между Азербайджаном и Армении начался процесс демаркации границ, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.Звонок состоялся по инициативе американской стороны. Алиев в ходе беседы назвал процесс делимитации границы положительным шагом.
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азербайджан
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в мире, цены на нефть, азербайджан, сша, армения, ильхам алиев, энтони блинкен, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Цены на нефть, Азербайджан, США, Армения, Ильхам Алиев, Энтони Блинкен, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Алиев заявил Блинкену о начале демаркации границ с Арменией

Алиев: между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ

© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 28 апр - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что между Азербайджаном и Армении начался процесс демаркации границ, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
Звонок состоялся по инициативе американской стороны. Алиев в ходе беседы назвал процесс делимитации границы положительным шагом.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением
20 апреля, 14:34
 
В миреЦены на нефтьАзербайджанСШААрменияИльхам АлиевЭнтони БлинкенУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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