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На акции протеста в Тбилиси появился спецназ - РИА Новости, 28.04.2024
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23:07 28.04.2024 (обновлено: 23:42 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/aktsiya-1942969689.html
На акции протеста в Тбилиси появился спецназ
На акции протеста в Тбилиси появился спецназ - РИА Новости, 28.04.2024
На акции протеста в Тбилиси появился спецназ
Спецназ и дополнительные бригады правоохранителей мобилизованы возле парламента, где проходит акция против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T23:07
2024-04-28T23:42
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ТБИЛИСИ, 28 апр - РИА Новости. Спецназ и дополнительные бригады правоохранителей мобилизованы возле парламента, где проходит акция против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. В Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах. Ситуация накалилась после того, как несколько активистов пытались пробить полицейский кордон и подняться на сцену перед парламентом, которая установлена правящей партии "Грузинская мечта" для предстоящей 29 апреля акции в поддержку этого закона. МВД Грузии опубликовало заявление с предупреждением сохранять порядок и не нарушать закон.
https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html
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РИА Новости
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4.7
96
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Обстановка в Тбилиси, где проходит митинг против закона об иноагентах
Обстановка в Тбилиси, где проходит митинг против закона об иноагентах. Участники акции идут к зданию парламента.
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в мире, тбилиси, грузия
В мире, Тбилиси, Грузия
На акции протеста в Тбилиси появился спецназ

В Тбилиси на акции против закона об иноагентах появился спецназ

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 28 апр - РИА Новости. Спецназ и дополнительные бригады правоохранителей мобилизованы возле парламента, где проходит акция против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости.
В Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах.
Ситуация накалилась после того, как несколько активистов пытались пробить полицейский кордон и подняться на сцену перед парламентом, которая установлена правящей партии "Грузинская мечта" для предстоящей 29 апреля акции в поддержку этого закона.
МВД Грузии опубликовало заявление с предупреждением сохранять порядок и не нарушать закон.
Акция протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Грузии назвали условие для упразднения закона об иноагентах
20 апреля, 14:01
 
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