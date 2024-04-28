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Умер акционер крупного уральского банка Скубаков - РИА Новости, 28.04.2024
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15:16 28.04.2024 (обновлено: 15:17 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/aktsioner-1942926872.html
Умер акционер крупного уральского банка Скубаков
Умер акционер крупного уральского банка Скубаков - РИА Новости, 28.04.2024
Умер акционер крупного уральского банка Скубаков
Умер акционер Уральского банка реконструкции и развития Сергей Скубаков, сообщает информационное агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу организации. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T15:16
2024-04-28T15:17
уральский банк реконструкции и развития
ura.ru
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Умер акционер Уральского банка реконструкции и развития Сергей Скубаков, сообщает информационное агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу организации."Сергей Скубаков длительное время являлся одним из акционеров УБРиР. Банк приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Вадимовича в связи с его скоропостижной гибелью. По нашим данным, причины смерти связаны с личными обстоятельствами, не относящимися к деятельности банка", — подчеркнули в компании.Отмечается, что супруга Скубакова отказалась давать комментарии об обстоятельствах его смерти.Сергею Скубакову принадлежала доля в Уральском банке реконструкции и развития в размере 15,86 процентов.
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уральский банк реконструкции и развития, ura.ru
Уральский банк реконструкции и развития, Ura.ru
Умер акционер крупного уральского банка Скубаков

Умер акционер Уральского банка реконструкции и развития Сергей Скубаков

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУральский банк реконструкции и развития
Уральский банк реконструкции и развития - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уральский банк реконструкции и развития. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр РИА Новости. Умер акционер Уральского банка реконструкции и развития Сергей Скубаков, сообщает информационное агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу организации.
"Сергей Скубаков длительное время являлся одним из акционеров УБРиР. Банк приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Вадимовича в связи с его скоропостижной гибелью. По нашим данным, причины смерти связаны с личными обстоятельствами, не относящимися к деятельности банка", — подчеркнули в компании.
Отмечается, что супруга Скубакова отказалась давать комментарии об обстоятельствах его смерти.
Сергею Скубакову принадлежала доля в Уральском банке реконструкции и развития в размере 15,86 процентов.
 
Уральский банк реконструкции и развитияUra.ru
 
 
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