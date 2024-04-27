При атаке БПЛА на Кубани повреждена ректификационная колонна завода
В Краснодарском крае Славянский НПЗ получил повреждения при атаке БПЛА
© Кадр видео из соцсетейАтака БПЛА на территорию завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. 27 апреля 2024
© Кадр видео из соцсетей
Атака БПЛА на территорию завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. 27 апреля 2024
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ректификационная колонна на территории завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края повреждена из-за атаки беспилотника, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава района Роман Синяговский.
Ранее губернатор региона сообщил, что более 10 украинских беспилотников подавлены ночью в нескольких районах Краснодарского края, они пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.
"На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Позже оперативный штаб региона со ссылкой на краснодарский главк МЧС РФ добавил, что в результате попытки террористической атаки возникло возгорание на Славянском НПЗ: повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на пяти квадратных метрах, пожар ликвидирован.
Позже оперативный штаб региона со ссылкой на краснодарский главк МЧС РФ добавил, что в результате попытки террористической атаки возникло возгорание на Славянском НПЗ: повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на пяти квадратных метрах, пожар ликвидирован.