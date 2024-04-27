https://ria.ru/20240427/zavod-1942659428.html

При атаке БПЛА на Кубани повреждена ректификационная колонна завода

При атаке БПЛА на Кубани повреждена ректификационная колонна завода - РИА Новости, 27.04.2024

При атаке БПЛА на Кубани повреждена ректификационная колонна завода

Ректификационная колонна на территории завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края повреждена из-за атаки беспилотника, возгорание ликвидировано,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T05:45

2024-04-27T05:45

2024-04-27T09:45

славянск-на-кубани

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краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ректификационная колонна на территории завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края повреждена из-за атаки беспилотника, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава района Роман Синяговский.Ранее губернатор региона сообщил, что более 10 украинских беспилотников подавлены ночью в нескольких районах Краснодарского края, они пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры."На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Позже оперативный штаб региона со ссылкой на краснодарский главк МЧС РФ добавил, что в результате попытки террористической атаки возникло возгорание на Славянском НПЗ: повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на пяти квадратных метрах, пожар ликвидирован.

https://ria.ru/20240415/wp-1940173471.html

славянск-на-кубани

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славянск-на-кубани, краснодарский край, происшествия