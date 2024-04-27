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При атаке БПЛА на Кубани повреждена ректификационная колонна завода - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:45 27.04.2024 (обновлено: 09:45 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/zavod-1942659428.html
При атаке БПЛА на Кубани повреждена ректификационная колонна завода
При атаке БПЛА на Кубани повреждена ректификационная колонна завода - РИА Новости, 27.04.2024
При атаке БПЛА на Кубани повреждена ректификационная колонна завода
Ректификационная колонна на территории завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края повреждена из-за атаки беспилотника, возгорание ликвидировано,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T05:45
2024-04-27T09:45
славянск-на-кубани
специальная военная операция на украине
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ректификационная колонна на территории завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края повреждена из-за атаки беспилотника, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава района Роман Синяговский.Ранее губернатор региона сообщил, что более 10 украинских беспилотников подавлены ночью в нескольких районах Краснодарского края, они пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры."На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Позже оперативный штаб региона со ссылкой на краснодарский главк МЧС РФ добавил, что в результате попытки террористической атаки возникло возгорание на Славянском НПЗ: повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на пяти квадратных метрах, пожар ликвидирован.
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славянск-на-кубани, краснодарский край, происшествия
Славянск-на-Кубани, Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Происшествия
При атаке БПЛА на Кубани повреждена ректификационная колонна завода

В Краснодарском крае Славянский НПЗ получил повреждения при атаке БПЛА

© Кадр видео из соцсетейАтака БПЛА на территорию завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. 27 апреля 2024
Атака БПЛА на территорию завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. 27 апреля 2024
© Кадр видео из соцсетей
Атака БПЛА на территорию завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. 27 апреля 2024
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ректификационная колонна на территории завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края повреждена из-за атаки беспилотника, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава района Роман Синяговский.
Ранее губернатор региона сообщил, что более 10 украинских беспилотников подавлены ночью в нескольких районах Краснодарского края, они пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.
"На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Позже оперативный штаб региона со ссылкой на краснодарский главк МЧС РФ добавил, что в результате попытки террористической атаки возникло возгорание на Славянском НПЗ: повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на пяти квадратных метрах, пожар ликвидирован.
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15 апреля, 15:21
 
Специальная военная операция на УкраинеСлавянск-на-КубаниКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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