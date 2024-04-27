Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии начали применять системы глушения для борьбы с БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 27.04.2024 (обновлено: 16:22 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/yle-1942785012.html
В Финляндии начали применять системы глушения для борьбы с БПЛА, пишут СМИ
В Финляндии начали применять системы глушения для борьбы с БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2024
В Финляндии начали применять системы глушения для борьбы с БПЛА, пишут СМИ
Финские военные и правоохранители начали использовать устройства глушения для борьбы с БПЛА из-за опасений их применения в целях шпионажа, сообщает в субботу... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:10
2024-04-27T16:22
в мире
технологии
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901921943_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_90f85d81b80542951f3a307a1fcb02ca.jpg
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Финские военные и правоохранители начали использовать устройства глушения для борьбы с БПЛА из-за опасений их применения в целях шпионажа, сообщает в субботу общественный вещатель Yle. "Финские власти начали использовать системы глушения, чтобы сбивать беспилотники, летающие в запрещенных местах. По данным Yle, устройства помех используются Силами обороны, полицией и спасательными службами", – отмечается в материале. Небольшие беспилотники становятся все более распространенными в Финляндии, их используют для фотосъемки, но они также могут применяться для сбора информации и шпионажа, уточняется в сообщении. При этом дроны в Финляндии запрещено запускать вблизи критически важных объектов инфраструктуры, таких как АЭС и другие энергетические объекты, а также в районах расположения Сил обороны. По словам главного инспектора полиции Веса Пихайоки, ограничения на полеты в бесполетных зонах нарушаются беспилотными летательными аппаратами "постоянно и регулярно". Командующий ВВС Юха-Пекка Керянен рассказал Yle, что Силы обороны используют системы установки пассивных помех. Это оборудование отключает сигнал управления беспилотником, в результате чего он падает или совершает аварийную посадку. Система также определяет местонахождение человека, запустившего дрон.
https://ria.ru/20240427/finnair-1942683799.html
https://ria.ru/20231027/yuespilotnik-1905535209.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901921943_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_ddd6ea8cd2069597363dafcdd6fff152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, финляндия
В мире, Технологии, Финляндия
В Финляндии начали применять системы глушения для борьбы с БПЛА, пишут СМИ

Yle: финские военные и полиция начали использовать системы глушения БПЛА

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Хельсинки
Города мира. Хельсинки - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Города мира. Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Финские военные и правоохранители начали использовать устройства глушения для борьбы с БПЛА из-за опасений их применения в целях шпионажа, сообщает в субботу общественный вещатель Yle.
«
"Финские власти начали использовать системы глушения, чтобы сбивать беспилотники, летающие в запрещенных местах. По данным Yle, устройства помех используются Силами обороны, полицией и спасательными службами", – отмечается в материале.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Finnair - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за помех GPS
10:16
Небольшие беспилотники становятся все более распространенными в Финляндии, их используют для фотосъемки, но они также могут применяться для сбора информации и шпионажа, уточняется в сообщении. При этом дроны в Финляндии запрещено запускать вблизи критически важных объектов инфраструктуры, таких как АЭС и другие энергетические объекты, а также в районах расположения Сил обороны.
По словам главного инспектора полиции Веса Пихайоки, ограничения на полеты в бесполетных зонах нарушаются беспилотными летательными аппаратами "постоянно и регулярно".
Командующий ВВС Юха-Пекка Керянен рассказал Yle, что Силы обороны используют системы установки пассивных помех. Это оборудование отключает сигнал управления беспилотником, в результате чего он падает или совершает аварийную посадку. Система также определяет местонахождение человека, запустившего дрон.
Оператор БПЛА - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В России разработали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА
27 октября 2023, 03:04
 
В миреТехнологииФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала