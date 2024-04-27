https://ria.ru/20240427/yle-1942785012.html

В Финляндии начали применять системы глушения для борьбы с БПЛА, пишут СМИ

В Финляндии начали применять системы глушения для борьбы с БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2024

В Финляндии начали применять системы глушения для борьбы с БПЛА, пишут СМИ

Финские военные и правоохранители начали использовать устройства глушения для борьбы с БПЛА из-за опасений их применения в целях шпионажа, сообщает в субботу... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:10

2024-04-27T16:10

2024-04-27T16:22

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Финские военные и правоохранители начали использовать устройства глушения для борьбы с БПЛА из-за опасений их применения в целях шпионажа, сообщает в субботу общественный вещатель Yle. "Финские власти начали использовать системы глушения, чтобы сбивать беспилотники, летающие в запрещенных местах. По данным Yle, устройства помех используются Силами обороны, полицией и спасательными службами", – отмечается в материале. Небольшие беспилотники становятся все более распространенными в Финляндии, их используют для фотосъемки, но они также могут применяться для сбора информации и шпионажа, уточняется в сообщении. При этом дроны в Финляндии запрещено запускать вблизи критически важных объектов инфраструктуры, таких как АЭС и другие энергетические объекты, а также в районах расположения Сил обороны. По словам главного инспектора полиции Веса Пихайоки, ограничения на полеты в бесполетных зонах нарушаются беспилотными летательными аппаратами "постоянно и регулярно". Командующий ВВС Юха-Пекка Керянен рассказал Yle, что Силы обороны используют системы установки пассивных помех. Это оборудование отключает сигнал управления беспилотником, в результате чего он падает или совершает аварийную посадку. Система также определяет местонахождение человека, запустившего дрон.

https://ria.ru/20240427/finnair-1942683799.html

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в мире, технологии, финляндия