В Финляндии начали применять системы глушения для борьбы с БПЛА, пишут СМИ
Yle: финские военные и полиция начали использовать системы глушения БПЛА
Города мира. Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Финские военные и правоохранители начали использовать устройства глушения для борьбы с БПЛА из-за опасений их применения в целях шпионажа, сообщает в субботу общественный вещатель Yle.
«
"Финские власти начали использовать системы глушения, чтобы сбивать беспилотники, летающие в запрещенных местах. По данным Yle, устройства помех используются Силами обороны, полицией и спасательными службами", – отмечается в материале.
Небольшие беспилотники становятся все более распространенными в Финляндии, их используют для фотосъемки, но они также могут применяться для сбора информации и шпионажа, уточняется в сообщении. При этом дроны в Финляндии запрещено запускать вблизи критически важных объектов инфраструктуры, таких как АЭС и другие энергетические объекты, а также в районах расположения Сил обороны.
По словам главного инспектора полиции Веса Пихайоки, ограничения на полеты в бесполетных зонах нарушаются беспилотными летательными аппаратами "постоянно и регулярно".
Командующий ВВС Юха-Пекка Керянен рассказал Yle, что Силы обороны используют системы установки пассивных помех. Это оборудование отключает сигнал управления беспилотником, в результате чего он падает или совершает аварийную посадку. Система также определяет местонахождение человека, запустившего дрон.
В России разработали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА
27 октября 2023, 03:04