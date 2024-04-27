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В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 27.04.2024
В Харьковской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харьковской области, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T23:48
2024-04-27T23:48
2024-04-27T23:48
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области, сообщает издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Харьковской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Ранее в регионе объявлялась воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области прогремели взрывы
"Страна": в Харьковской области прогремели взрывы