Выступления Байдена и Харрис на выпускных в вузах ограничат
NBC News: Белый дом планирует ограничить выступления Байдена и Харрис в вузах
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Белый дом планирует ограничить выступления президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на предстоящих выпускных мероприятиях в американских вузах из-за волны студенческих протестов, захлестнувших университеты по всей стране, сообщает телеканал NBC News.
"На фоне растущих протестов палестинских демонстрантов в студенческих городках Белый дом планирует минимальное присутствие президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на традиционном весеннем обряде выступлений с обращениями", - говорится в публикации.
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Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными жертвами среди мирных жителей и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден в среду вечером подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Израилю американцы выделяют свыше 20 миллиардов долларов, в том числе на возмещение зенитных ракет, которые были потрачены на отражение недавней иранской атаки.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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