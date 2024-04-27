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Выступления Байдена и Харрис на выпускных в вузах ограничат - РИА Новости, 27.04.2024
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19:53 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/vystupleniya-1942843436.html
Выступления Байдена и Харрис на выпускных в вузах ограничат
Выступления Байдена и Харрис на выпускных в вузах ограничат - РИА Новости, 27.04.2024
Выступления Байдена и Харрис на выпускных в вузах ограничат
Белый дом планирует ограничить выступления президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на предстоящих выпускных мероприятиях в американских вузах РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T19:53
2024-04-27T19:53
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Белый дом планирует ограничить выступления президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на предстоящих выпускных мероприятиях в американских вузах из-за волны студенческих протестов, захлестнувших университеты по всей стране, сообщает телеканал NBC News. "На фоне растущих протестов палестинских демонстрантов в студенческих городках Белый дом планирует минимальное присутствие президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на традиционном весеннем обряде выступлений с обращениями", - говорится в публикации. Так, у первого лица государства в мае планируются выступления в колледже Морхаус в Атланте, штат Джорджия, а также в военной академии США в Уэст-Поинт, штат Нью-Йорк. У Харрис, в свою очередь, готовится только одна речь - на выпускном мероприятии академии американских ВВС. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными жертвами среди мирных жителей и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден в среду вечером подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Израилю американцы выделяют свыше 20 миллиардов долларов, в том числе на возмещение зенитных ракет, которые были потрачены на отражение недавней иранской атаки. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240329/bayden-1936517947.html
https://ria.ru/20240124/bayden-1923108029.html
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в мире, израиль, сша, украина, джо байден, камала харрис, хамас, оон
В мире, Израиль, США, Украина, Джо Байден, Камала Харрис, ХАМАС, ООН
Выступления Байдена и Харрис на выпускных в вузах ограничат

NBC News: Белый дом планирует ограничить выступления Байдена и Харрис в вузах

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Белый дом планирует ограничить выступления президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на предстоящих выпускных мероприятиях в американских вузах из-за волны студенческих протестов, захлестнувших университеты по всей стране, сообщает телеканал NBC News.
"На фоне растущих протестов палестинских демонстрантов в студенческих городках Белый дом планирует минимальное присутствие президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на традиционном весеннем обряде выступлений с обращениями", - говорится в публикации.
Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке. 29 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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Так, у первого лица государства в мае планируются выступления в колледже Морхаус в Атланте, штат Джорджия, а также в военной академии США в Уэст-Поинт, штат Нью-Йорк. У Харрис, в свою очередь, готовится только одна речь - на выпускном мероприятии академии американских ВВС.
Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными жертвами среди мирных жителей и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден в среду вечером подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Израилю американцы выделяют свыше 20 миллиардов долларов, в том числе на возмещение зенитных ракет, которые были потрачены на отражение недавней иранской атаки.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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