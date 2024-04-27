https://ria.ru/20240427/vystupleniya-1942843436.html

Выступления Байдена и Харрис на выпускных в вузах ограничат

Выступления Байдена и Харрис на выпускных в вузах ограничат - РИА Новости, 27.04.2024

Выступления Байдена и Харрис на выпускных в вузах ограничат

Белый дом планирует ограничить выступления президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на предстоящих выпускных мероприятиях в американских вузах РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T19:53

2024-04-27T19:53

2024-04-27T19:53

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Белый дом планирует ограничить выступления президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на предстоящих выпускных мероприятиях в американских вузах из-за волны студенческих протестов, захлестнувших университеты по всей стране, сообщает телеканал NBC News. "На фоне растущих протестов палестинских демонстрантов в студенческих городках Белый дом планирует минимальное присутствие президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на традиционном весеннем обряде выступлений с обращениями", - говорится в публикации. Так, у первого лица государства в мае планируются выступления в колледже Морхаус в Атланте, штат Джорджия, а также в военной академии США в Уэст-Поинт, штат Нью-Йорк. У Харрис, в свою очередь, готовится только одна речь - на выпускном мероприятии академии американских ВВС. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными жертвами среди мирных жителей и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден в среду вечером подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Израилю американцы выделяют свыше 20 миллиардов долларов, в том числе на возмещение зенитных ракет, которые были потрачены на отражение недавней иранской атаки. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240329/bayden-1936517947.html

https://ria.ru/20240124/bayden-1923108029.html

https://ria.ru/20231021/portret-1904281363.html

израиль

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, украина, джо байден, камала харрис, хамас, оон