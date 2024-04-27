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"Сырский в бешенстве". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 27.04.2024
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20:21 27.04.2024 (обновлено: 20:22 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/vsu-1942847050.html
"Сырский в бешенстве". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе
"Сырский в бешенстве". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 27.04.2024
"Сырский в бешенстве". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе
Главком ВСУ Александр Сырский был вне себя от ярости из-за сдачи в плен военнослужащих 25-й бригады, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T20:21
2024-04-27T20:22
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александр сырский
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский был вне себя от ярости из-за сдачи в плен военнослужащих 25-й бригады, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Когда соединение таких размеров сдается на поле боя — это крупное событие. Две недели назад в деревне Водяное в плен сдались военные из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Это взбесило украинское командование и генерала Сырского. После этого он решил расформировать бригаду", — заявил аналитик.Ранее в Минобороны сообщили, что солдаты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались российским военнослужащим группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении.По словам пленных, украинское командование никогда не появлялось на передовых позициях, а задачи ставило удаленно — с помощью радиосвязи. Они также добавили, что их использовали как пушечное мясо, не считаясь с колоссальными потерями.
https://ria.ru/20240427/rakety-1942838866.html
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в мире, россия, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
"Сырский в бешенстве". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе

Меркурис: Сырский пришел в ярость из-за сдачи в плен к РФ военных 25 бригады

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский был вне себя от ярости из-за сдачи в плен военнослужащих 25-й бригады, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Когда соединение таких размеров сдается на поле боя — это крупное событие. Две недели назад в деревне Водяное в плен сдались военные из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Это взбесило украинское командование и генерала Сырского. После этого он решил расформировать бригаду", — заявил аналитик.
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Ранее в Минобороны сообщили, что солдаты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались российским военнослужащим группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении.
По словам пленных, украинское командование никогда не появлялось на передовых позициях, а задачи ставило удаленно — с помощью радиосвязи. Они также добавили, что их использовали как пушечное мясо, не считаясь с колоссальными потерями.
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В миреРоссияАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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