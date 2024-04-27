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Ничего не осталось. Генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 27.04.2024
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18:05 27.04.2024 (обновлено: 18:11 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/vsu-1942813150.html
Ничего не осталось. Генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуации на фронте
Ничего не осталось. Генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 27.04.2024
Ничего не осталось. Генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуации на фронте
Украинская власть до сих пор не смогла построить военные заводы для обеспечения армии всем необходимым, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:05
2024-04-27T18:11
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украинская власть до сих пор не смогла построить военные заводы для обеспечения армии всем необходимым, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Newsroom."У нас уже проблемы даже с патронами разного калибра. За это время можно было построить не один, не два и даже не пять заводов по их производству. Они сравнительно недорогие. В Соединенных Штатах такой завод стоит 50 миллионов долларов, его строительство займет полгода. &lt;…&gt; Если бы мы не воровали деньги, а вкладывались, то мы уложились бы в 25-35 миллионов — не больше, но этого же нет! У нас стоит огромное количество заводов, которые могли бы быстро ремонтировать технику, но этого всего *** нет!" — возмутился военный.Как отметил Кривонос, военные действия не могут вестись исключительно за счет жизней солдат. Украинские военнослужащие стали больше жаловаться на отсутствие патронов для стрелкового оружия и снарядов, предупредил отставной генерал.Украинские власти неоднократно заявляли о серьезном дефиците вооружений и боеприпасов у ВСУ в последние месяцы. По словам Владимира Зеленского, войска страны сталкиваются со снарядным голодом. Если ситуация не изменится, Киев начнет сдавать территории, заявил он.
https://ria.ru/20240427/rakety-1942786766.html
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в мире, киев, сергей кривонос, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
В мире, Киев, Сергей Кривонос, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
Ничего не осталось. Генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуации на фронте

Генерал ВСУ Кривонос выругался в прямом эфире из-за ситуации на фронте

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Сергей Кривонос
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украинская власть до сих пор не смогла построить военные заводы для обеспечения армии всем необходимым, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Newsroom.
"У нас уже проблемы даже с патронами разного калибра. За это время можно было построить не один, не два и даже не пять заводов по их производству. Они сравнительно недорогие. В Соединенных Штатах такой завод стоит 50 миллионов долларов, его строительство займет полгода. <…> Если бы мы не воровали деньги, а вкладывались, то мы уложились бы в 25-35 миллионов — не больше, но этого же нет! У нас стоит огромное количество заводов, которые могли бы быстро ремонтировать технику, но этого всего *** нет!" — возмутился военный.
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Как отметил Кривонос, военные действия не могут вестись исключительно за счет жизней солдат. Украинские военнослужащие стали больше жаловаться на отсутствие патронов для стрелкового оружия и снарядов, предупредил отставной генерал.
Украинские власти неоднократно заявляли о серьезном дефиците вооружений и боеприпасов у ВСУ в последние месяцы. По словам Владимира Зеленского, войска страны сталкиваются со снарядным голодом. Если ситуация не изменится, Киев начнет сдавать территории, заявил он.
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В миреКиевСергей КривоносВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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