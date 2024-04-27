"Нас сгноили". Солдаты ВСУ обрушились на командование за сдачу Очеретино
iDNES: солдаты ВСУ обрушились на украинское командование за провал в Очеретино
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины раскритиковали своих командиров за провал в Очеретино, пишет чешское издание iDNES со ссылкой на военных.
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"Мою роту буквально сгноили. Мы выполняли задачи в любых условиях, и никто не хныкал, мы шли на штурм под нашим тупым командованием. Людей к бою никто не готовил. Офицеры тупые и некомпетентные, а командование бригады плюет на людей", — приводят журналисты слова солдата 115-й механизированной бригады, находящейся в районе Очеретино.
Обозреватели указали, что украинское командование могло отправить неподготовленное подразделение в Очеретино, поскольку недооценило обстановку в области населенного пункта. Они отметили, что украинцы начали обвинять офицеров в таком просчете, в результате которого погибли их солдаты, а также была потеряна территория.
В понедельник глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.
На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.
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