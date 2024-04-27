Рейтинг@Mail.ru
"Нас сгноили". Солдаты ВСУ обрушились на командование за сдачу Очеретино - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/vsu-1942774614.html
"Нас сгноили". Солдаты ВСУ обрушились на командование за сдачу Очеретино
"Нас сгноили". Солдаты ВСУ обрушились на командование за сдачу Очеретино - РИА Новости, 27.04.2024
"Нас сгноили". Солдаты ВСУ обрушились на командование за сдачу Очеретино
Солдаты Вооруженных сил Украины раскритиковали своих командиров за провал в Очеретино, пишет чешское издание iDNES со ссылкой на военных. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:18
2024-04-27T15:18
в мире
донецкая народная республика
украина
авдеевка
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5417e42918da73cac08f10d6826f57ad.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины раскритиковали своих командиров за провал в Очеретино, пишет чешское издание iDNES со ссылкой на военных."Мою роту буквально сгноили. Мы выполняли задачи в любых условиях, и никто не хныкал, мы шли на штурм под нашим тупым командованием. Людей к бою никто не готовил. Офицеры тупые и некомпетентные, а командование бригады плюет на людей", — приводят журналисты слова солдата 115-й механизированной бригады, находящейся в районе Очеретино.Обозреватели указали, что украинское командование могло отправить неподготовленное подразделение в Очеретино, поскольку недооценило обстановку в области населенного пункта. Они отметили, что украинцы начали обвинять офицеров в таком просчете, в результате которого погибли их солдаты, а также была потеряна территория.В понедельник глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240427/svo-1942738172.html
https://ria.ru/20240427/soskin-1942711651.html
https://ria.ru/20240427/putin-1942689884.html
донецкая народная республика
украина
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f90b1531dcce75f29c8a9f168dd03edc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, авдеевка, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Авдеевка, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
"Нас сгноили". Солдаты ВСУ обрушились на командование за сдачу Очеретино

iDNES: солдаты ВСУ обрушились на украинское командование за провал в Очеретино

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины раскритиковали своих командиров за провал в Очеретино, пишет чешское издание iDNES со ссылкой на военных.
«
"Мою роту буквально сгноили. Мы выполняли задачи в любых условиях, и никто не хныкал, мы шли на штурм под нашим тупым командованием. Людей к бою никто не готовил. Офицеры тупые и некомпетентные, а командование бригады плюет на людей", — приводят журналисты слова солдата 115-й механизированной бригады, находящейся в районе Очеретино.
Истребители F-16 Королевских ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
"Самый опасный бой". СМИ раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО
13:20
Обозреватели указали, что украинское командование могло отправить неподготовленное подразделение в Очеретино, поскольку недооценило обстановку в области населенного пункта. Они отметили, что украинцы начали обвинять офицеров в таком просчете, в результате которого погибли их солдаты, а также была потеряна территория.
В понедельник глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Идут наперекор Сырскому. В Киеве сообщили о бунте ВСУ на передовой
11:41
На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
"Насмехается". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
10:44
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАвдеевкаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала