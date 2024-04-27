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Воробьев: жители Подмосковья подают 98% заявлений через Госуслуги - РИА Новости, 27.04.2024
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Новости Подмосковья
 
12:09 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/vorobev-1942716601.html
Воробьев: жители Подмосковья подают 98% заявлений через Госуслуги
Воробьев: жители Подмосковья подают 98% заявлений через Госуслуги - РИА Новости, 27.04.2024
Воробьев: жители Подмосковья подают 98% заявлений через Госуслуги
Жители Московской области подают 98% заявлений в электронном формате через Госуслуги и реже ходят в МФЦ, сообщила пресс-служба губернатора региона Андрея... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:09
2024-04-27T12:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
госуслуги
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Жители Московской области подают 98% заявлений в электронном формате через Госуслуги и реже ходят в МФЦ, сообщила пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева. В Доме правительства Московской области состоялось заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика". Губернатор поделился опытом Подмосковья в реализации нацпроекта "Цифровая экономика"."Жители Подмосковья все активнее пользуются порталом госуслуг. Сегодня через "цифровое окно" подают 98% всех заявлений, при этом число очных визитов в МФЦ снижается. Только за год количество обращений в электронном виде выросло на 4,5 миллиона", - передаются слова Воробьева в сообщении. По данным пресс-службы, одним из электронных сервисов является электронный дневник, благодаря которому в регионе отказались от 35 тысяч бумажных журналов. Другая услуга - оплата проезда в общественном транспорте Подмосковья картами. Каждый день за него платят 2,5 миллиона пассажиров. В системе работает 121 перевозчик с 1,9 тысячей маршрутов. -0-
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, госуслуги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Госуслуги

Воробьев: жители Подмосковья подают 98% заявлений через Госуслуги

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Жители Московской области подают 98% заявлений в электронном формате через Госуслуги и реже ходят в МФЦ, сообщила пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева.
В Доме правительства Московской области состоялось заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика". Губернатор поделился опытом Подмосковья в реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
«
"Жители Подмосковья все активнее пользуются порталом госуслуг. Сегодня через "цифровое окно" подают 98% всех заявлений, при этом число очных визитов в МФЦ снижается. Только за год количество обращений в электронном виде выросло на 4,5 миллиона", - передаются слова Воробьева в сообщении.
По данным пресс-службы, одним из электронных сервисов является электронный дневник, благодаря которому в регионе отказались от 35 тысяч бумажных журналов.
Другая услуга - оплата проезда в общественном транспорте Подмосковья картами. Каждый день за него платят 2,5 миллиона пассажиров. В системе работает 121 перевозчик с 1,9 тысячей маршрутов. -0-
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевГосуслуги
 
 
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