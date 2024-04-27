Воробьев: жители Подмосковья подают 98% заявлений через Госуслуги
© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Жители Московской области подают 98% заявлений в электронном формате через Госуслуги и реже ходят в МФЦ, сообщила пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева.
В Доме правительства Московской области состоялось заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика". Губернатор поделился опытом Подмосковья в реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
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"Жители Подмосковья все активнее пользуются порталом госуслуг. Сегодня через "цифровое окно" подают 98% всех заявлений, при этом число очных визитов в МФЦ снижается. Только за год количество обращений в электронном виде выросло на 4,5 миллиона", - передаются слова Воробьева в сообщении.
По данным пресс-службы, одним из электронных сервисов является электронный дневник, благодаря которому в регионе отказались от 35 тысяч бумажных журналов.
Другая услуга - оплата проезда в общественном транспорте Подмосковья картами. Каждый день за него платят 2,5 миллиона пассажиров. В системе работает 121 перевозчик с 1,9 тысячей маршрутов. -0-
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