https://ria.ru/20240427/vlasti-1942728462.html

В Москве рассказали о ситуации с ребенком, к которому мать применила силу

В Москве рассказали о ситуации с ребенком, к которому мать применила силу - РИА Новости, 27.04.2024

В Москве рассказали о ситуации с ребенком, к которому мать применила силу

Грудной ребенок, к которому мать применила силу на детской площадке в московском районе Западное Дегунино, находится в безопасности с папой и бабушкой, а... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:50

2024-04-27T12:50

2024-04-27T13:04

москва

ольга ярославская

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Грудной ребенок, к которому мать применила силу на детской площадке в московском районе Западное Дегунино, находится в безопасности с папой и бабушкой, а женщине предложена психологическая помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы. Ранее в некоторых телеграм-каналах появилось видео с женщиной, которая на детской площадке хватала сидящего в коляске ребенка за шею, трясла его; как утверждается, она даже несколько раз ударила закапризничавшее дитя. "Вчера в районе Западное Дегунино произошёл такой случай. Семье предложены варианты совместной работы и помощь специалистов семейного центра. Дети находятся в безопасности с папой и бабушкой, с которыми они проживают вместе с мамой. Ситуация будет находиться под нашим контролем с целью нормализации климата в семье и благополучия детей", - рассказали в соцзащите. В ведомстве уточнили, что их специалисты приходили к семье и общались с мамой. Она осознаёт, что совершила недопустимые действия и применила силу по отношению к ребенку. "Маме предложена необходимая поддержка, чтобы помочь справиться с психологическими трудностями, с которыми, с её слов, она столкнулась", - добавили в соцзащите. Как рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, с семьей работают психологи семейного центра. "Все под контролем", - добавила она.

https://ria.ru/20240303/muzhchina-1930885865.html

https://ria.ru/20231028/proverka-1905870620.html

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москва, ольга ярославская, происшествия