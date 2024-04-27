https://ria.ru/20240427/vlasti-1942728462.html
В Москве рассказали о ситуации с ребенком, к которому мать применила силу
В Москве рассказали о ситуации с ребенком, к которому мать применила силу - РИА Новости, 27.04.2024
В Москве рассказали о ситуации с ребенком, к которому мать применила силу
Грудной ребенок, к которому мать применила силу на детской площадке в московском районе Западное Дегунино, находится в безопасности с папой и бабушкой, а... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:50
2024-04-27T12:50
2024-04-27T13:04
москва
ольга ярославская
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942732410_0:394:1144:1038_1920x0_80_0_0_012345d875adfcad69f75cad1501df2e.png
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Грудной ребенок, к которому мать применила силу на детской площадке в московском районе Западное Дегунино, находится в безопасности с папой и бабушкой, а женщине предложена психологическая помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы. Ранее в некоторых телеграм-каналах появилось видео с женщиной, которая на детской площадке хватала сидящего в коляске ребенка за шею, трясла его; как утверждается, она даже несколько раз ударила закапризничавшее дитя. "Вчера в районе Западное Дегунино произошёл такой случай. Семье предложены варианты совместной работы и помощь специалистов семейного центра. Дети находятся в безопасности с папой и бабушкой, с которыми они проживают вместе с мамой. Ситуация будет находиться под нашим контролем с целью нормализации климата в семье и благополучия детей", - рассказали в соцзащите. В ведомстве уточнили, что их специалисты приходили к семье и общались с мамой. Она осознаёт, что совершила недопустимые действия и применила силу по отношению к ребенку. "Маме предложена необходимая поддержка, чтобы помочь справиться с психологическими трудностями, с которыми, с её слов, она столкнулась", - добавили в соцзащите. Как рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, с семьей работают психологи семейного центра. "Все под контролем", - добавила она.
https://ria.ru/20240303/muzhchina-1930885865.html
https://ria.ru/20231028/proverka-1905870620.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942732410_0:287:1144:1145_1920x0_80_0_0_7ce17d9c71e11ed4d968abef5af9adda.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ольга ярославская, происшествия
Москва, Ольга Ярославская, Происшествия
В Москве рассказали о ситуации с ребенком, к которому мать применила силу
Власти: ребенок, которого била москвичка, находится в безопасности
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Грудной ребенок, к которому мать применила силу на детской площадке в московском районе Западное Дегунино, находится в безопасности с папой и бабушкой, а женщине предложена психологическая помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.
Ранее в некоторых телеграм-каналах появилось видео с женщиной, которая на детской площадке хватала сидящего в коляске ребенка за шею, трясла его; как утверждается, она даже несколько раз ударила закапризничавшее дитя.
"Вчера в районе Западное Дегунино произошёл такой случай. Семье предложены варианты совместной работы и помощь специалистов семейного центра. Дети находятся в безопасности с папой и бабушкой, с которыми они проживают вместе с мамой. Ситуация будет находиться под нашим контролем с целью нормализации климата в семье и благополучия детей", - рассказали в соцзащите.
В ведомстве уточнили, что их специалисты приходили к семье и общались с мамой. Она осознаёт, что совершила недопустимые действия и применила силу по отношению к ребенку.
"Маме предложена необходимая поддержка, чтобы помочь справиться с психологическими трудностями, с которыми, с её слов, она столкнулась", - добавили в соцзащите.
Как рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, с семьей работают психологи семейного центра. "Все под контролем", - добавила она.