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В Нью-Йорке госпитализировали Харви Вайнштейна - РИА Новости, 27.04.2024
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Шоубиз
 
23:09 27.04.2024 (обновлено: 23:50 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/vaynshteyn-1942860673.html
В Нью-Йорке госпитализировали Харви Вайнштейна
В Нью-Йорке госпитализировали Харви Вайнштейна - РИА Новости, 27.04.2024
В Нью-Йорке госпитализировали Харви Вайнштейна
Осужденного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна госпитализировали в больничное отделение тюрьмы "Бельвью" в Нью-Йорке, сообщил его адвокат Артур... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T23:09
2024-04-27T23:50
в мире
нью-йорк (город)
лос-анджелес
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НЬЮ-ЙОРК, 27 апр — РИА Новости. Осужденного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна госпитализировали в больничное отделение тюрьмы "Бельвью" в Нью-Йорке, сообщил его адвокат Артур Айдала, слова юриста приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. "Его проверили и отправили в "Бельвью", &lt;…&gt; у него много проблем. Он проходит всевозможные анализы. В плане здоровья у него что-то вроде крушения поезда", — сказал он. Защитник Вайнштейна добавил, что кинопродюсеру требуется значительная помощь. На этой неделе апелляционный суд штата Нью-Йорк пришел к выводу, что при процессе по делу Вайнштейна были допущены грубые нарушения. В частности, суд первой инстанции принял не относящиеся к делу показания женщин, не бывших истцами и также обвинявших продюсера в домогательствах. Суд Нью-Йорка приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу в феврале 2020-го. В том же месяце 2023-го суд в Лос-Анджелесе дополнительно приговорил его к 16 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании.
https://ria.ru/20210906/dzholi-1748901073.html
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в мире, нью-йорк (город), лос-анджелес, харви вайнштейн
В мире, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Харви Вайнштейн, Шоубиз
В Нью-Йорке госпитализировали Харви Вайнштейна

Адвокат: Харви Вайнштейна госпитализировали из-за серьезных проблем со здоровьем

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАмериканский кинопродюсер Харви Вайнштейн
Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 27 апр — РИА Новости. Осужденного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна госпитализировали в больничное отделение тюрьмы "Бельвью" в Нью-Йорке, сообщил его адвокат Артур Айдала, слова юриста приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
«
"Его проверили и отправили в "Бельвью", <…> у него много проблем. Он проходит всевозможные анализы. В плане здоровья у него что-то вроде крушения поезда", — сказал он.
Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Анджелина Джоли рассказала подробности домогательств Харви Вайнштейна
6 сентября 2021, 16:55
Защитник Вайнштейна добавил, что кинопродюсеру требуется значительная помощь.
На этой неделе апелляционный суд штата Нью-Йорк пришел к выводу, что при процессе по делу Вайнштейна были допущены грубые нарушения. В частности, суд первой инстанции принял не относящиеся к делу показания женщин, не бывших истцами и также обвинявших продюсера в домогательствах.
Суд Нью-Йорка приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу в феврале 2020-го. В том же месяце 2023-го суд в Лос-Анджелесе дополнительно приговорил его к 16 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании.
Кадр из сериала Игра в кальмара
Актера из "Игры в кальмара" осудили за сексуальные домогательства
15 марта, 16:57
 
ШоубизВ миреНью-Йорк (город)Лос-АнджелесХарви Вайнштейн
 
 
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