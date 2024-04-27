В Нью-Йорке госпитализировали Харви Вайнштейна
Адвокат: Харви Вайнштейна госпитализировали из-за серьезных проблем со здоровьем
Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 27 апр — РИА Новости. Осужденного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна госпитализировали в больничное отделение тюрьмы "Бельвью" в Нью-Йорке, сообщил его адвокат Артур Айдала, слова юриста приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
«
"Его проверили и отправили в "Бельвью", <…> у него много проблем. Он проходит всевозможные анализы. В плане здоровья у него что-то вроде крушения поезда", — сказал он.
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Защитник Вайнштейна добавил, что кинопродюсеру требуется значительная помощь.
На этой неделе апелляционный суд штата Нью-Йорк пришел к выводу, что при процессе по делу Вайнштейна были допущены грубые нарушения. В частности, суд первой инстанции принял не относящиеся к делу показания женщин, не бывших истцами и также обвинявших продюсера в домогательствах.
Суд Нью-Йорка приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу в феврале 2020-го. В том же месяце 2023-го суд в Лос-Анджелесе дополнительно приговорил его к 16 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании.