https://ria.ru/20240427/ukraina-1942799903.html
Украинские промышленные регионы сокращают производственные мощности
Украинские промышленные регионы сокращают производственные мощности - РИА Новости, 27.04.2024
Украинские промышленные регионы сокращают производственные мощности
Украинские промышленные регионы сокращают мощности из-за нехватки электроэнергии, заявил начальник департамента оперативно-диспетчерской работы компании... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T17:10
2024-04-27T17:10
2024-04-27T17:25
в мире
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герман галущенко
укрэнерго
дтэк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украинские промышленные регионы сокращают мощности из-за нехватки электроэнергии, заявил начальник департамента оперативно-диспетчерской работы компании "Укрэнерго" Сергей Фандуль в интервью французской газете Express."У нас уже есть несколько больших промышленных регионов, которые мы не можем обеспечить энергией, соответствующей их потребностям. Они вынуждены сокращать производственные мощности", — отметил он.Фандуль добавил, что речь идет о районах размещения оборонных объектов и тяжелой промышленности, но регионы предпочел не называть.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.В "Укрэнерго" предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.В субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что российские удары повредили оборудование четырех теплоэлектростанций. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, речь идет о ТЭС в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый во Львовской области, а также о Криворожской и Ладыжинской станциях в Днепропетровской и Винницкой областях.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, герман галущенко, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины, ивано-франковская область, львовская область, дмитрий песков
В мире, Украина, Герман Галущенко, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковская область, Львовская область, Дмитрий Песков
Украинские промышленные регионы сокращают производственные мощности
На Украине промышленные регионы сокращают мощности из-за нехватки электроэнергии