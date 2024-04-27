https://ria.ru/20240427/ukraina-1942799903.html

Украинские промышленные регионы сокращают производственные мощности

Украинские промышленные регионы сокращают производственные мощности - РИА Новости, 27.04.2024

Украинские промышленные регионы сокращают производственные мощности

Украинские промышленные регионы сокращают мощности из-за нехватки электроэнергии, заявил начальник департамента оперативно-диспетчерской работы компании... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T17:10

2024-04-27T17:10

2024-04-27T17:25

в мире

украина

герман галущенко

укрэнерго

дтэк

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

ивано-франковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147589/60/1475896000_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_f97bc83ee69413b3b49e37b19a5439d6.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украинские промышленные регионы сокращают мощности из-за нехватки электроэнергии, заявил начальник департамента оперативно-диспетчерской работы компании "Укрэнерго" Сергей Фандуль в интервью французской газете Express."У нас уже есть несколько больших промышленных регионов, которые мы не можем обеспечить энергией, соответствующей их потребностям. Они вынуждены сокращать производственные мощности", — отметил он.Фандуль добавил, что речь идет о районах размещения оборонных объектов и тяжелой промышленности, но регионы предпочел не называть.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.В "Укрэнерго" предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.В субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что российские удары повредили оборудование четырех теплоэлектростанций. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, речь идет о ТЭС в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый во Львовской области, а также о Криворожской и Ладыжинской станциях в Днепропетровской и Винницкой областях.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

украина

ивано-франковская область

львовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, герман галущенко, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины, ивано-франковская область, львовская область, дмитрий песков