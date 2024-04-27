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Посол Украины в Польше напомнил соотечественникам о военной обязанности - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:55 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/ukraina-1942729677.html
Посол Украины в Польше напомнил соотечественникам о военной обязанности
Посол Украины в Польше напомнил соотечественникам о военной обязанности - РИА Новости, 27.04.2024
Посол Украины в Польше напомнил соотечественникам о военной обязанности
Украинский посол в Польше Василий Зварыч напомнил соотечественникам за рубежом о гражданском долге и воинской обязанности. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:55
2024-04-27T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
вооруженные силы украины
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ВАРШАВА, 27 апр - РИА Новости. Украинский посол в Польше Василий Зварыч напомнил соотечественникам за рубежом о гражданском долге и воинской обязанности. Все консульские действия в отношении граждан призывного возраста по указанию МИД Украины приостановлены с 23 апреля. Граждане Украины в последние дни осаждают паспортный центр в Варшаве, надеясь получить документы, без которых они не смогут наняться на работу, открыть счета или получить право временного пребывания в Польше. У входа в офис висит объявление о том, что "по техническим причинам" выдача готовых документов в заграничных офисах приостановлена. Посол впервые прокомментировал ситуацию в эфире польского телеканала TVN24. "Мобилизация не является чем-то новым во время войны. Очевидно, что нам нужны люди. Речь идет о двух вещах: справедливости и долге", - сказал он. По словам посла, солдаты, которые сидят в окопе, должны знать, что у них будет минутка передохнуть, что будет ротация. Он добавил, что у каждого гражданина есть долг перед своей родиной, независимо от того, где он сейчас проживает. "Если вы гражданин Украины, у вас есть не только права, но и обязанности перед своей страной", - добавил он. Зварыч признал, что данные о том, сколько украинцев призывного возраста находятся за границей, являются лишь приблизительными. Он заверил, что ведется работа над тем, чтобы мужчины, которых Киев хочет пересчитать, могли заполнить свои данные в системе призыва удаленно, чтобы не ехать на родину. Дипломат подчеркнул, что решение о том, чтобы попытаться ввести в страну призывников не принималось и его можно ожидать только в ближайшее время. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html
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в мире, украина, польша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины
Посол Украины в Польше напомнил соотечественникам о военной обязанности

Посол в Польше Зварыч напомнил украинцам за рубежом о воинской обязанности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 апр - РИА Новости. Украинский посол в Польше Василий Зварыч напомнил соотечественникам за рубежом о гражданском долге и воинской обязанности.
Все консульские действия в отношении граждан призывного возраста по указанию МИД Украины приостановлены с 23 апреля. Граждане Украины в последние дни осаждают паспортный центр в Варшаве, надеясь получить документы, без которых они не смогут наняться на работу, открыть счета или получить право временного пребывания в Польше. У входа в офис висит объявление о том, что "по техническим причинам" выдача готовых документов в заграничных офисах приостановлена.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
Посол впервые прокомментировал ситуацию в эфире польского телеканала TVN24. "Мобилизация не является чем-то новым во время войны. Очевидно, что нам нужны люди. Речь идет о двух вещах: справедливости и долге", - сказал он.
По словам посла, солдаты, которые сидят в окопе, должны знать, что у них будет минутка передохнуть, что будет ротация. Он добавил, что у каждого гражданина есть долг перед своей родиной, независимо от того, где он сейчас проживает. "Если вы гражданин Украины, у вас есть не только права, но и обязанности перед своей страной", - добавил он.
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Зварыч признал, что данные о том, сколько украинцев призывного возраста находятся за границей, являются лишь приблизительными. Он заверил, что ведется работа над тем, чтобы мужчины, которых Киев хочет пересчитать, могли заполнить свои данные в системе призыва удаленно, чтобы не ехать на родину. Дипломат подчеркнул, что решение о том, чтобы попытаться ввести в страну призывников не принималось и его можно ожидать только в ближайшее время.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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