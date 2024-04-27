Посол Украины в Польше напомнил соотечественникам о военной обязанности
Посол в Польше Зварыч напомнил украинцам за рубежом о воинской обязанности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 апр - РИА Новости. Украинский посол в Польше Василий Зварыч напомнил соотечественникам за рубежом о гражданском долге и воинской обязанности.
Все консульские действия в отношении граждан призывного возраста по указанию МИД Украины приостановлены с 23 апреля. Граждане Украины в последние дни осаждают паспортный центр в Варшаве, надеясь получить документы, без которых они не смогут наняться на работу, открыть счета или получить право временного пребывания в Польше. У входа в офис висит объявление о том, что "по техническим причинам" выдача готовых документов в заграничных офисах приостановлена.
Посол впервые прокомментировал ситуацию в эфире польского телеканала TVN24. "Мобилизация не является чем-то новым во время войны. Очевидно, что нам нужны люди. Речь идет о двух вещах: справедливости и долге", - сказал он.
По словам посла, солдаты, которые сидят в окопе, должны знать, что у них будет минутка передохнуть, что будет ротация. Он добавил, что у каждого гражданина есть долг перед своей родиной, независимо от того, где он сейчас проживает. "Если вы гражданин Украины, у вас есть не только права, но и обязанности перед своей страной", - добавил он.
Скупить на корню: плен за деньги в разы ускорит поражение ВСУ
17 апреля, 08:00
Зварыч признал, что данные о том, сколько украинцев призывного возраста находятся за границей, являются лишь приблизительными. Он заверил, что ведется работа над тем, чтобы мужчины, которых Киев хочет пересчитать, могли заполнить свои данные в системе призыва удаленно, чтобы не ехать на родину. Дипломат подчеркнул, что решение о том, чтобы попытаться ввести в страну призывников не принималось и его можно ожидать только в ближайшее время.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Европа задумалась, как вытолкать украинских беженцев на фронт
9 февраля, 08:00