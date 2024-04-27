Рейтинг@Mail.ru
Выставка "Русская свадьба" открылась в филиале Исторического музея в Туле - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Музейные маршруты России
Музейные маршруты России
 
14:40 27.04.2024 (обновлено: 14:53 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/tulavystavka-1942758431.html
Выставка "Русская свадьба" открылась в филиале Исторического музея в Туле
Выставка "Русская свадьба" открылась в филиале Исторического музея в Туле - РИА Новости, 27.04.2024
Выставка "Русская свадьба" открылась в филиале Исторического музея в Туле
Выставка "Русская свадьба. Традиции и обряды" открылась в филиале Исторического музея в Туле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:40
2024-04-27T14:53
музейные маршруты россии
тула
россия
алексей левыкин
исторический музей
алексей дюмин
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942756922_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_43271033cdac4a9d866e9c8f81f4682f.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Выставка "Русская свадьба. Традиции и обряды" открылась в филиале Исторического музея в Туле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ."В филиале Исторического музея в Туле открылась выставка "Русская свадьба. Традиции и обряды". Экспозиция знакомит с забытыми и во многом утраченными свадебными традициями русского народа, напоминает об их истоках и содержании. Свадьба и рождение семьи – направлены на продолжение рода, а, значит, продолжение многовековой истории государства", - говорится в сообщении.Отмечается, что посетители могут увидеть памятники из собрания Государственного исторического музея, в их числе иллюстрированная миниатюрами рукопись с описанием свадьбы царя Михаила Федоровича в 1626 году. На выставке также представлены "брачные" документы: книги брачных обысков Николо-Зарецкой (XVIII век) и Богородицко-Рождественской церкви Тулы (конец XIX века).В мультимедийной части экспозиции расположены фрагменты этнографических записей на пленку старинных свадебных обрядов первой половины и середины XX века, старые фотографии, видеорассказы хранителей о предметах, представленных в экспозиции, игровая программа.В процессе подготовки к выставочному проекту, посвященному теме семьи, музей получил свыше 110 фотографий от туляков, на которых запечатлены различные моменты главного семейного торжества. Семейные снимки присылали не только непосредственные герои события, но их дети и внуки. Самый старый "свадебный" документ датирован 1879 годом. Все снимки вошли в мультимедийный альбом выставки, добавили в пресс-службе.Генеральный директор музея Алексей Левыкин отметил, что экспозиция будет понятна и взрослым, и юным посетителям."В Год семьи мы не сомневались, какую выставку открыть в нашем филиале в Туле. Конечно, она должна быть посвящена свадьбе, с которой начинается семья, семейным устоям, семейному очагу. Важно не только знать, но и продолжать их с детьми и внуками. Где, как не в Туле, в Музейном квартале, рассказывать об этом? Мы делали выставку так, чтобы она была понятна всем: и старшему поколению, и юному. Посетители узнают что-то новое, а может и вспомнят, что проходило во время их свадебных торжеств", – сказал глава ГИМа, слова которого цитирует пресс-служба.Экспозиция будет открыта для посетителей до 19 августа.
https://ria.ru/20240424/muzeynyemarshruty-1941950388.html
тула
россия
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942756922_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7a0996e4345ff883fb494d1f0cd40385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тула, россия, алексей левыкин, исторический музей, алексей дюмин, тульская область
Музейные маршруты России, Тула, Россия, Алексей Левыкин, Исторический музей, Алексей Дюмин, Тульская область

Выставка "Русская свадьба" открылась в филиале Исторического музея в Туле

© Фото : предоставлено пресс-службой Исторического музея Выставка "Русская свадьба" в филиале Исторического музея в Туле
Выставка Русская свадьба в филиале Исторического музея в Туле - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Исторического музея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Выставка "Русская свадьба. Традиции и обряды" открылась в филиале Исторического музея в Туле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.
"В филиале Исторического музея в Туле открылась выставка "Русская свадьба. Традиции и обряды". Экспозиция знакомит с забытыми и во многом утраченными свадебными традициями русского народа, напоминает об их истоках и содержании. Свадьба и рождение семьи – направлены на продолжение рода, а, значит, продолжение многовековой истории государства", - говорится в сообщении.
© Фото : предоставлено пресс-службой Исторического музея Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на выставке "Русская свадьба" в филиале Исторического музея в Туле
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на выставке Русская свадьба в филиале Исторического музея в Туле - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Исторического музея
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на выставке "Русская свадьба" в филиале Исторического музея в Туле
Отмечается, что посетители могут увидеть памятники из собрания Государственного исторического музея, в их числе иллюстрированная миниатюрами рукопись с описанием свадьбы царя Михаила Федоровича в 1626 году. На выставке также представлены "брачные" документы: книги брачных обысков Николо-Зарецкой (XVIII век) и Богородицко-Рождественской церкви Тулы (конец XIX века).
В мультимедийной части экспозиции расположены фрагменты этнографических записей на пленку старинных свадебных обрядов первой половины и середины XX века, старые фотографии, видеорассказы хранителей о предметах, представленных в экспозиции, игровая программа.
В процессе подготовки к выставочному проекту, посвященному теме семьи, музей получил свыше 110 фотографий от туляков, на которых запечатлены различные моменты главного семейного торжества. Семейные снимки присылали не только непосредственные герои события, но их дети и внуки. Самый старый "свадебный" документ датирован 1879 годом. Все снимки вошли в мультимедийный альбом выставки, добавили в пресс-службе.
© Фото : предоставлено пресс-службой Исторического музея Выставка "Русская свадьба" в филиале Исторического музея в Туле
Выставка Русская свадьба в филиале Исторического музея в Туле
Выставка "Русская свадьба" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : предоставлено пресс-службой Исторического музея
1 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Исторического музея Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой Исторического музея
2 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Исторического музея Выставка "Русская свадьба" в филиале Исторического музея в Туле
Выставка Русская свадьба в филиале Исторического музея в Туле
Выставка "Русская свадьба" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : предоставлено пресс-службой Исторического музея
3 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Исторического музея Выставка "Русская свадьба" в филиале Исторического музея в Туле
Выставка Русская свадьба в филиале Исторического музея в Туле
Выставка "Русская свадьба" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : предоставлено пресс-службой Исторического музея
4 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Исторического музея Выставка "Русская свадьба" в филиале Исторического музея в Туле
Выставка Русская свадьба в филиале Исторического музея в Туле
Выставка "Русская свадьба" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : предоставлено пресс-службой Исторического музея
5 из 5
Выставка "Русская свадьба" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : предоставлено пресс-службой Исторического музея
1 из 5
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой Исторического музея
2 из 5
Выставка "Русская свадьба" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : предоставлено пресс-службой Исторического музея
3 из 5
Выставка "Русская свадьба" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : предоставлено пресс-службой Исторического музея
4 из 5
Выставка "Русская свадьба" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : предоставлено пресс-службой Исторического музея
5 из 5
Генеральный директор музея Алексей Левыкин отметил, что экспозиция будет понятна и взрослым, и юным посетителям.
"В Год семьи мы не сомневались, какую выставку открыть в нашем филиале в Туле. Конечно, она должна быть посвящена свадьбе, с которой начинается семья, семейным устоям, семейному очагу. Важно не только знать, но и продолжать их с детьми и внуками. Где, как не в Туле, в Музейном квартале, рассказывать об этом? Мы делали выставку так, чтобы она была понятна всем: и старшему поколению, и юному. Посетители узнают что-то новое, а может и вспомнят, что проходило во время их свадебных торжеств", – сказал глава ГИМа, слова которого цитирует пресс-служба.
Экспозиция будет открыта для посетителей до 19 августа.
Дагестанский ковры, представленные в магазинах Дагестана - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
"Музейные маршруты России" объявили о старте нового сезона проекта
24 апреля, 16:22
 
Музейные маршруты РоссииТулаРоссияАлексей ЛевыкинИсторический музейАлексей ДюминТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала