https://ria.ru/20240427/tulavystavka-1942758431.html

Выставка "Русская свадьба" открылась в филиале Исторического музея в Туле

Выставка "Русская свадьба" открылась в филиале Исторического музея в Туле - РИА Новости, 27.04.2024

Выставка "Русская свадьба" открылась в филиале Исторического музея в Туле

Выставка "Русская свадьба. Традиции и обряды" открылась в филиале Исторического музея в Туле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:40

2024-04-27T14:40

2024-04-27T14:53

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Выставка "Русская свадьба. Традиции и обряды" открылась в филиале Исторического музея в Туле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ."В филиале Исторического музея в Туле открылась выставка "Русская свадьба. Традиции и обряды". Экспозиция знакомит с забытыми и во многом утраченными свадебными традициями русского народа, напоминает об их истоках и содержании. Свадьба и рождение семьи – направлены на продолжение рода, а, значит, продолжение многовековой истории государства", - говорится в сообщении.Отмечается, что посетители могут увидеть памятники из собрания Государственного исторического музея, в их числе иллюстрированная миниатюрами рукопись с описанием свадьбы царя Михаила Федоровича в 1626 году. На выставке также представлены "брачные" документы: книги брачных обысков Николо-Зарецкой (XVIII век) и Богородицко-Рождественской церкви Тулы (конец XIX века).В мультимедийной части экспозиции расположены фрагменты этнографических записей на пленку старинных свадебных обрядов первой половины и середины XX века, старые фотографии, видеорассказы хранителей о предметах, представленных в экспозиции, игровая программа.В процессе подготовки к выставочному проекту, посвященному теме семьи, музей получил свыше 110 фотографий от туляков, на которых запечатлены различные моменты главного семейного торжества. Семейные снимки присылали не только непосредственные герои события, но их дети и внуки. Самый старый "свадебный" документ датирован 1879 годом. Все снимки вошли в мультимедийный альбом выставки, добавили в пресс-службе.Генеральный директор музея Алексей Левыкин отметил, что экспозиция будет понятна и взрослым, и юным посетителям."В Год семьи мы не сомневались, какую выставку открыть в нашем филиале в Туле. Конечно, она должна быть посвящена свадьбе, с которой начинается семья, семейным устоям, семейному очагу. Важно не только знать, но и продолжать их с детьми и внуками. Где, как не в Туле, в Музейном квартале, рассказывать об этом? Мы делали выставку так, чтобы она была понятна всем: и старшему поколению, и юному. Посетители узнают что-то новое, а может и вспомнят, что проходило во время их свадебных торжеств", – сказал глава ГИМа, слова которого цитирует пресс-служба.Экспозиция будет открыта для посетителей до 19 августа.

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