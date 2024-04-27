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Новая цель: СМИ рассказали, что Россия уничтожила на Украине
Новая цель: СМИ рассказали, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 27.04.2024
Новая цель: СМИ рассказали, что Россия уничтожила на Украине
Российская армия немедленно ликвидирует поставленное на Украину западное вооружение, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:36
2024-04-27T14:36
2024-04-27T15:11
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российская армия немедленно ликвидирует поставленное на Украину западное вооружение, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Кажется, Вооруженные силы России нацелились теперь на железную дорогу. <…> Отмечается, что удар был нанесен по военной технике", — подчеркнул он.Ваннер добавил, что российские военные стараются уничтожить западное вооружение до того, как оно попадет в руки ВСУ. Кроме того, журналист выделил работу российской разведки.В пятницу в пресс-службе Минобороны сообщили, что российские военные поразили эшелон с западной военной техникой в ДНР. Также бойцы поразили личный состав и технику 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи в Харьковской области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
https://ria.ru/20240427/bomby-1942738939.html
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, welt
В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Welt
Новая цель: СМИ рассказали, что Россия уничтожила на Украине
Welt: ВС РФ немедленно уничтожают поставленное Западом вооружение