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В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/trevoga-1942842531.html
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.04.2024
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в субботу вечером в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T19:44
2024-04-27T19:44
в мире
харьковская область
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу вечером в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 19.21 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Полтавской и Днепропетровской областях. Следом ее объявили в Николаевской, Сумской, Харьковской и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240102/trevoga-1919424069.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу

В Николаевской, Сумской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове во время воздушной тревоги
Люди толпятся на станции метро в Харькове во время воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове во время воздушной тревоги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу вечером в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 19.21 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Полтавской и Днепропетровской областях. Следом ее объявили в Николаевской, Сумской, Харьковской и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
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