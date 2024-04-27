https://ria.ru/20240427/trevoga-1942842531.html

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.04.2024

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в субботу вечером в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T19:44

2024-04-27T19:44

2024-04-27T19:44

в мире

харьковская область

украина

днепропетровская область

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу вечером в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 19.21 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Полтавской и Днепропетровской областях. Следом ее объявили в Николаевской, Сумской, Харьковской и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240102/trevoga-1919424069.html

харьковская область

украина

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф