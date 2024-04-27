https://ria.ru/20240427/trevoga-1942842531.html
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.04.2024
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в субботу вечером в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T19:44
2024-04-27T19:44
2024-04-27T19:44
в мире
харьковская область
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_03223ef0887fd936e36ba8d37d03a1fb.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу вечером в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 19.21 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Полтавской и Днепропетровской областях. Следом ее объявили в Николаевской, Сумской, Харьковской и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240102/trevoga-1919424069.html
харьковская область
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_e7b79290f3687ca8fb115d1a1f08eee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Николаевской, Сумской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу