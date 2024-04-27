https://ria.ru/20240427/trevoga-1942654622.html

Еще в восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.04.2024

Еще в восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога распространилась на Хмельницкую, Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Тернопольскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T04:05

2024-04-27T04:05

2024-04-27T04:11

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хмельницкий (город)

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Воздушная тревога распространилась на Хмельницкую, Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Тернопольскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным, сигнал тревоги начал распространяться по областям с 03.57 мск.Ранее сообщалось о воздушной тревоги в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240427/kharkov-1942646243.html

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россия

хмельницкий (город)

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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, хмельницкий (город), в мире