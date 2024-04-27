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В Петербурге загорелся трамвай - РИА Новости, 27.04.2024
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18:47 27.04.2024 (обновлено: 19:49 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/tramvay-1942822746.html
В Петербурге загорелся трамвай
В Петербурге загорелся трамвай - РИА Новости, 27.04.2024
В Петербурге загорелся трамвай
На крыше трамвая в Санкт-Петербурге загорелся ящик с электрооборудованием, сведения о пострадавших не поступали, сообщает городское ГУМЧС в телеграм-канале. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:47
2024-04-27T19:49
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. На крыше трамвая в Санкт-Петербурге загорелся ящик с электрооборудованием, сведения о пострадавших не поступали, сообщает городское ГУМЧС в телеграм-канале. Инцидент произошел на проспекте Солидарности. "На крыше трамвая, без пассажиров, обгорел ящик с электрооборудованием. В 18.05 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелся трамвай

На крыше трамвая в Петербурге загорелся ящик с электрооборудованием

© ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ВконтактеТрамвай горит на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге
Трамвай горит на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге
© ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/Вконтакте
Трамвай горит на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. На крыше трамвая в Санкт-Петербурге загорелся ящик с электрооборудованием, сведения о пострадавших не поступали, сообщает городское ГУМЧС в телеграм-канале.
Инцидент произошел на проспекте Солидарности.
«
"На крыше трамвая, без пассажиров, обгорел ящик с электрооборудованием. В 18.05 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек.
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