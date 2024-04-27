https://ria.ru/20240427/tramvay-1942822746.html

В Петербурге загорелся трамвай

В Петербурге загорелся трамвай - РИА Новости, 27.04.2024

В Петербурге загорелся трамвай

На крыше трамвая в Санкт-Петербурге загорелся ящик с электрооборудованием, сведения о пострадавших не поступали, сообщает городское ГУМЧС в телеграм-канале. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T18:47

2024-04-27T18:47

2024-04-27T19:49

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. На крыше трамвая в Санкт-Петербурге загорелся ящик с электрооборудованием, сведения о пострадавших не поступали, сообщает городское ГУМЧС в телеграм-канале. Инцидент произошел на проспекте Солидарности. "На крыше трамвая, без пассажиров, обгорел ящик с электрооборудованием. В 18.05 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек.

https://ria.ru/20231020/pozhar-1903980480.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)