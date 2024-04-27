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Трамп назвал Кеннеди-младшего подсадной уткой демократов - РИА Новости, 27.04.2024
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18:49 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/tramp-1942823147.html
Трамп назвал Кеннеди-младшего подсадной уткой демократов
Трамп назвал Кеннеди-младшего подсадной уткой демократов - РИА Новости, 27.04.2024
Трамп назвал Кеннеди-младшего подсадной уткой демократов
Независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди-младший является "подсадной уткой" Демократической партии, созданной с целью... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:49
2024-04-27T18:49
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди-младший является "подсадной уткой" Демократической партии, созданной с целью обеспечить переизбрание Джо Байдена на второй срок главы государства, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. "Роберт Кеннеди-младший - это "подсадная утка" демократов, радикальный левый либерал, который был поставлен, чтобы помочь переизбраться жуликоватому Джо Байдену, худшему президенту в истории Соединенных Штатов", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. По мнению экс-президента, каждый голос на ноябрьском голосовании, отданный за Кеннеди-младшего, окажется "потраченным впустую". Апрельский опрос телеканала NBC показал, что участие в президентских выборах независимых кандидатов вредит республиканцу Дональду Трампу больше, чем демократу Джо Байдену. Так, при выборе из двух кандидатов экс-президент Трамп опережает действующего главу государства Байдена на два процентных пункта - 46% против 44%, но фаворит меняется, если в борьбу вступают еще три претендента, не связанные с основными партиями. Байден в этом случае набирает 39%, Трамп - 37%, отпочковавшийся от демократов Роберт Кеннеди-младший - 13%, лидер партии зеленых Джилл Стайн - 3% и еще один независимый кандидат Корнел Уэст - 2%. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240418/kennedi-1940921033.html
https://ria.ru/20240426/intervyu-1942536527.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, роберт кеннеди, nbc, президентские выборы в сша
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, NBC, Президентские выборы в США
Трамп назвал Кеннеди-младшего подсадной уткой демократов

Трамп: Кеннеди-младший — это "подсадная утка" демократов в помощь Байдену

© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди-младший является "подсадной уткой" Демократической партии, созданной с целью обеспечить переизбрание Джо Байдена на второй срок главы государства, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.
«
"Роберт Кеннеди-младший - это "подсадная утка" демократов, радикальный левый либерал, который был поставлен, чтобы помочь переизбраться жуликоватому Джо Байдену, худшему президенту в истории Соединенных Штатов", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Семья Кеннеди поддержит Байдена на выборах
18 апреля, 22:48
По мнению экс-президента, каждый голос на ноябрьском голосовании, отданный за Кеннеди-младшего, окажется "потраченным впустую".
Апрельский опрос телеканала NBC показал, что участие в президентских выборах независимых кандидатов вредит республиканцу Дональду Трампу больше, чем демократу Джо Байдену.
Так, при выборе из двух кандидатов экс-президент Трамп опережает действующего главу государства Байдена на два процентных пункта - 46% против 44%, но фаворит меняется, если в борьбу вступают еще три претендента, не связанные с основными партиями.
Байден в этом случае набирает 39%, Трамп - 37%, отпочковавшийся от демократов Роберт Кеннеди-младший - 13%, лидер партии зеленых Джилл Стайн - 3% и еще один независимый кандидат Корнел Уэст - 2%.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Киселев считает, что Белый дом испугался его запроса на интервью с Байденом
26 апреля, 16:03
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампРоберт КеннедиNBCПрезидентские выборы в США
 
 
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