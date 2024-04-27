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В Китае пять человек погибли из-за торнадо
В Китае пять человек погибли из-за торнадо - РИА Новости, 27.04.2024
В Китае пять человек погибли из-за торнадо
Пять человек погибли, 33 пострадали в пятницу из-за обрушившегося на город Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун торнадо, сообщает Центральное телевидение... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T19:41
2024-04-27T19:41
2024-04-27T19:42
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ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Пять человек погибли, 33 пострадали в пятницу из-за обрушившегося на город Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун торнадо, сообщает Центральное телевидение Китая. Торнадо прошел в районе Байюнь города Гуанчжоу около 15.00 по местному времени (10.00 мск) и затронул четыре деревни. После того, как произошло стихийное бедствие, в городе были созданы специальные рабочие группы, включая поисково-спасательную, по ликвидации последствий, аварийно-восстановительных работ, также были задействованы медики, пожарные, сотрудники общественной безопасности и транспортной полиции. По состоянию на 22.00 по местному времени (17.00 мск), поисково-спасательные работы были в основном завершены, стихийное бедствие унесло жизни пяти человек, 33 пострадали, всем им оказана необходимая медицинская помощь. Вместе с тем сообщается, что повреждения получили более 140 фабричных и заводских зданий, обрушений жилых домов не зафиксировано.
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в мире, гуанчжоу, гуандун, китай
В мире, Гуанчжоу, Гуандун, Китай
В Китае пять человек погибли из-за торнадо
В городе Гуанчжоу на юге Китая из-за торнадо погибли пять человек, 33 пострадали
ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости.
Пять человек погибли, 33 пострадали в пятницу из-за обрушившегося на город Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун торнадо, сообщает Центральное телевидение Китая
.
Торнадо прошел в районе Байюнь города Гуанчжоу около 15.00 по местному времени (10.00 мск) и затронул четыре деревни. После того, как произошло стихийное бедствие, в городе были созданы специальные рабочие группы, включая поисково-спасательную, по ликвидации последствий, аварийно-восстановительных работ, также были задействованы медики, пожарные, сотрудники общественной безопасности и транспортной полиции.
По состоянию на 22.00 по местному времени (17.00 мск), поисково-спасательные работы были в основном завершены, стихийное бедствие унесло жизни пяти человек, 33 пострадали, всем им оказана необходимая медицинская помощь.
Вместе с тем сообщается, что повреждения получили более 140 фабричных и заводских зданий, обрушений жилых домов не зафиксировано.