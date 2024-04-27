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В трех американских штатах бушуют мощные торнадо, сообщили СМИ

В трех американских штатах бушуют мощные торнадо, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.04.2024

В трех американских штатах бушуют мощные торнадо, сообщили СМИ

Мощные торнадо бушуют в американских штатах Небраска, Айова и Техас, по меньшей мере три человека пострадали, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T03:31

2024-04-27T03:31

2024-04-27T11:07

в мире

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айова

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мощные торнадо бушуют в американских штатах Небраска, Айова и Техас, по меньшей мере три человека пострадали, сообщает телеканал CNN.Согласно данным телеканала, торнадо начались в пятницу и проходят на фоне усилившихся ливней в центральной части США."Разрушительные торнадо проходят по частям восточной Небраски и Айовы в пятницу, <...> по меньшей мере три человека пострадали", — говорится в сообщении.В пятницу торнадо прошел через окраины города Линкольн штата Небраска, "срывая крыши с домов" и переворачивая машины. Как заявил телеканалу представитель железнодорожной службы, несколько вагонов поезда сошли с рельсов недалеко от города Уэверли в том же штате из-за торнадо. Телеканал утверждает, что торнадо вместе с сильными штормами могут продлиться до воскресенья, причем "самым опасным" днем будет суббота."Ожидается, что серьезные штормы продолжатся до воскресенья, но суббота может стать самым опасным днем, когда угроза (торнадо. — Прим. ред.) распространится от штата Мичиган до Техаса", — передает телеканал. На фоне штормов и сильных торнадо в США также ожидаются разрушительные порывы ветра и град "размером с бейсбольный мяч".

https://ria.ru/20240118/shtorm-1921972275.html

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в мире, небраска, айова, сша