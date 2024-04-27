https://ria.ru/20240427/tonirovka-1942732560.html

В Новосибирске арестовали водителя, отказавшегося снять тонировку

В Новосибирске арестовали водителя, отказавшегося снять тонировку - РИА Новости, 27.04.2024

В Новосибирске арестовали водителя, отказавшегося снять тонировку

Калининский районный суд Новосибирска арестовал на шесть суток мужчину, оказавшегося снять тонировку с машины по требованию полицейского, сообщила прокуратура... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:01

2024-04-27T13:01

2024-04-27T13:06

происшествия

новосибирск

новосибирская область

россия

chevrolet

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НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Калининский районный суд Новосибирска арестовал на шесть суток мужчину, оказавшегося снять тонировку с машины по требованию полицейского, сообщила прокуратура Новосибирской области. По данным ведомства, в ходе специального рейда полицейские остановили водителя тонированного автомобиля Chevrolet Tahoe, который отказался снять тонировку. В отношении него был составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). "Сегодня в Калининском районном суде Новосибирска в отношении водителя автомобиля рассмотрено дело об административном правонарушении… Суд, с учетом мнения старшего помощника прокурора района Новосибирска, назначил виновному наказание в виде административного ареста сроком на шесть суток", - говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что работа по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами с ненормативным тонированием лобового и передних стекол автомобилей будет продолжена.

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новосибирск

новосибирская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия, chevrolet