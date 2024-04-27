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В Новосибирске арестовали водителя, отказавшегося снять тонировку - РИА Новости, 27.04.2024
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13:01 27.04.2024 (обновлено: 13:06 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/tonirovka-1942732560.html
В Новосибирске арестовали водителя, отказавшегося снять тонировку
В Новосибирске арестовали водителя, отказавшегося снять тонировку - РИА Новости, 27.04.2024
В Новосибирске арестовали водителя, отказавшегося снять тонировку
Калининский районный суд Новосибирска арестовал на шесть суток мужчину, оказавшегося снять тонировку с машины по требованию полицейского, сообщила прокуратура... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:01
2024-04-27T13:06
происшествия
новосибирск
новосибирская область
россия
chevrolet
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НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Калининский районный суд Новосибирска арестовал на шесть суток мужчину, оказавшегося снять тонировку с машины по требованию полицейского, сообщила прокуратура Новосибирской области. По данным ведомства, в ходе специального рейда полицейские остановили водителя тонированного автомобиля Chevrolet Tahoe, который отказался снять тонировку. В отношении него был составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). "Сегодня в Калининском районном суде Новосибирска в отношении водителя автомобиля рассмотрено дело об административном правонарушении… Суд, с учетом мнения старшего помощника прокурора района Новосибирска, назначил виновному наказание в виде административного ареста сроком на шесть суток", - говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что работа по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами с ненормативным тонированием лобового и передних стекол автомобилей будет продолжена.
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия, chevrolet
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, Chevrolet
В Новосибирске арестовали водителя, отказавшегося снять тонировку

В Новосибирске на шесть суток арестовали водителя за отказ снять тонировку

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Калининский районный суд Новосибирска арестовал на шесть суток мужчину, оказавшегося снять тонировку с машины по требованию полицейского, сообщила прокуратура Новосибирской области.
По данным ведомства, в ходе специального рейда полицейские остановили водителя тонированного автомобиля Chevrolet Tahoe, который отказался снять тонировку. В отношении него был составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).
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"Сегодня в Калининском районном суде Новосибирска в отношении водителя автомобиля рассмотрено дело об административном правонарушении… Суд, с учетом мнения старшего помощника прокурора района Новосибирска, назначил виновному наказание в виде административного ареста сроком на шесть суток", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что работа по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами с ненормативным тонированием лобового и передних стекол автомобилей будет продолжена.
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