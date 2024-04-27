https://ria.ru/20240427/tonirovka-1942732560.html
В Новосибирске арестовали водителя, отказавшегося снять тонировку
В Новосибирске арестовали водителя, отказавшегося снять тонировку - РИА Новости, 27.04.2024
В Новосибирске арестовали водителя, отказавшегося снять тонировку
Калининский районный суд Новосибирска арестовал на шесть суток мужчину, оказавшегося снять тонировку с машины по требованию полицейского, сообщила прокуратура... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:01
2024-04-27T13:01
2024-04-27T13:06
происшествия
новосибирск
новосибирская область
россия
chevrolet
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757798668_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_9d34a14af74f81d642611bdaa8d76f90.jpg
НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Калининский районный суд Новосибирска арестовал на шесть суток мужчину, оказавшегося снять тонировку с машины по требованию полицейского, сообщила прокуратура Новосибирской области. По данным ведомства, в ходе специального рейда полицейские остановили водителя тонированного автомобиля Chevrolet Tahoe, который отказался снять тонировку. В отношении него был составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). "Сегодня в Калининском районном суде Новосибирска в отношении водителя автомобиля рассмотрено дело об административном правонарушении… Суд, с учетом мнения старшего помощника прокурора района Новосибирска, назначил виновному наказание в виде административного ареста сроком на шесть суток", - говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что работа по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами с ненормативным тонированием лобового и передних стекол автомобилей будет продолжена.
https://ria.ru/20240425/shtrafy-1942212849.html
https://ria.ru/20240312/podzhigatel-1932429342.html
новосибирск
новосибирская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757798668_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_962a01dd6e1f18b3e243a4b0d771b161.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия, chevrolet
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, Chevrolet
В Новосибирске арестовали водителя, отказавшегося снять тонировку
В Новосибирске на шесть суток арестовали водителя за отказ снять тонировку