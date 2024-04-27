https://ria.ru/20240427/tobol-1942664843.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 886 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 886 сантиметров - РИА Новости, 27.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 886 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за сутки снизился на 20 сантиметров и оставляет 886 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T07:59

2024-04-27T07:59

2024-04-27T08:06

тобол (река)

курган

наводнения в россии — 2024

происшествия

курганская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941371022_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_bee962f48c41385215db28a7581d526f.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за сутки снизился на 20 сантиметров и оставляет 886 сантиметров, сообщает горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на утро пятницы уровень реки Тобол у Кургана составлял 906 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 27 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 886 сантиметров.В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html

https://ria.ru/20240426/pomosch-1942464536.html

тобол (река)

курган

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, происшествия, курганская область