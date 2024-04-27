https://ria.ru/20240427/tobol-1942664843.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 886 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 886 сантиметров - РИА Новости, 27.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 886 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за сутки снизился на 20 сантиметров и оставляет 886 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T07:59
2024-04-27T07:59
2024-04-27T08:06
тобол (река)
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за сутки снизился на 20 сантиметров и оставляет 886 сантиметров, сообщает горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на утро пятницы уровень реки Тобол у Кургана составлял 906 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 27 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 886 сантиметров.В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, происшествия, курганская область
Тобол (река), Курган, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Курганская область
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 886 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 20 сантиметров