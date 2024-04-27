https://ria.ru/20240427/tinkoff-1942812040.html
Тинькофф: отмена комиссий за переводы поможет перераспределению накоплений
Тинькофф: отмена комиссий за переводы поможет перераспределению накоплений - РИА Новости, 27.04.2024
Тинькофф: отмена комиссий за переводы поможет перераспределению накоплений
Отмена с 1 мая комиссий за переводы между собственными счетами в размере до 30 миллионов рублей станет драйвером перераспределения накоплений граждан между... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:02
2024-04-27T18:02
2024-04-27T18:02
технологии
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Отмена с 1 мая комиссий за переводы между собственными счетами в размере до 30 миллионов рублей станет драйвером перераспределения накоплений граждан между продуктами разных банков и увеличения сумм переводов, считают в "Тинькофф". По закону, принятому в прошлом году, финансовые организации с 1 мая должны сделать бесплатными перечисления по СБП и реквизитам клиентов между собственными счетами до 30 миллионов рублей в месяц. "Благодаря нововведениям у россиян появится возможность выбирать те кредитные организации, которые будут наиболее удобными и выгодными для них", - сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. По данным банка, для более чем 35% клиентов именно комиссия других банков становилась препятствием для перевода средств между своими счетами в разных кредитных учреждениях. "Для клиентов исчезновение ограничений откроет возможности быстрого перевода своих сбережений на счета в банках, предлагающих наилучшие условия по дебетовым продуктам, в первую очередь, вкладам. В этих условиях участникам рынка придется активнее развивать сервисы и услуги для привлечения новых и сохранения старых клиентов, что приведет к росту конкуренции, а значит, в итоге, к развитию", - отметили в "Тинькофф".
https://ria.ru/20231228/komissiya-1918638232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, тинькофф. кредитные системы, денежные переводы, банки
Технологии, Тинькофф. Кредитные Системы, денежные переводы, Банки
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Отмена с 1 мая комиссий за переводы между собственными счетами в размере до 30 миллионов рублей станет драйвером перераспределения накоплений граждан между продуктами разных банков и увеличения сумм переводов, считают в "Тинькофф".
По закону, принятому в прошлом году, финансовые организации с 1 мая должны сделать бесплатными перечисления по СБП
и реквизитам клиентов между собственными счетами до 30 миллионов рублей в месяц.
«
"Благодаря нововведениям у россиян появится возможность выбирать те кредитные организации, которые будут наиболее удобными и выгодными для них", - сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
По данным банка, для более чем 35% клиентов именно комиссия других банков становилась препятствием для перевода средств между своими счетами в разных кредитных учреждениях.
"Для клиентов исчезновение ограничений откроет возможности быстрого перевода своих сбережений на счета в банках, предлагающих наилучшие условия по дебетовым продуктам, в первую очередь, вкладам. В этих условиях участникам рынка придется активнее развивать сервисы и услуги для привлечения новых и сохранения старых клиентов, что приведет к росту конкуренции, а значит, в итоге, к развитию", - отметили в "Тинькофф".