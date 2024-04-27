https://ria.ru/20240427/timofey-1942691525.html

В Московском зоопарке рассказали об успехах худеющего к лету манула Тимофея

В Московском зоопарке рассказали об успехах худеющего к лету манула Тимофея - РИА Новости, 27.04.2024

В Московском зоопарке рассказали об успехах худеющего к лету манула Тимофея

Манул Тимоша из Московского зоопарка к маю еще сбросил и весит уже менее четырех килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T10:48

2024-04-27T10:48

2024-04-27T15:32

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московский зоопарк

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Манул Тимоша из Московского зоопарка к маю еще сбросил и весит уже менее четырех килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Сейчас вес Тимоши составляет 3,9 килограмма. Летом он может еще скинуть — до 3,3-3,5 килограмма, однако нынешний вес — оптимальный, мы хотим сохранить его таким и на летний период", — рассказали в пресс-службе."Зажировка" Тимофея началась ранней осенью, когда кот постепенно начал больше есть и набирать вес, на пике он весил порядка семи килограммов. Это типичное поведение для манулов, которые в природе обитают в степях в условиях крайне суровой зимы. Весной манулы начинают постепенно сбрасывать вес и меньше есть.

https://ria.ru/20240426/pesochnitsa-1942569467.html

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общество, московский зоопарк