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В Московском зоопарке рассказали об успехах худеющего к лету манула Тимофея - РИА Новости, 27.04.2024
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10:48 27.04.2024 (обновлено: 15:32 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/timofey-1942691525.html
В Московском зоопарке рассказали об успехах худеющего к лету манула Тимофея
В Московском зоопарке рассказали об успехах худеющего к лету манула Тимофея - РИА Новости, 27.04.2024
В Московском зоопарке рассказали об успехах худеющего к лету манула Тимофея
Манул Тимоша из Московского зоопарка к маю еще сбросил и весит уже менее четырех килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:48
2024-04-27T15:32
хорошие новости
общество
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Манул Тимоша из Московского зоопарка к маю еще сбросил и весит уже менее четырех килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. &quot;Сейчас вес Тимоши составляет 3,9 килограмма. Летом он может еще скинуть — до 3,3-3,5 килограмма, однако нынешний вес — оптимальный, мы хотим сохранить его таким и на летний период&quot;, — рассказали в пресс-службе."Зажировка" Тимофея началась ранней осенью, когда кот постепенно начал больше есть и набирать вес, на пике он весил порядка семи килограммов. Это типичное поведение для манулов, которые в природе обитают в степях в условиях крайне суровой зимы. Весной манулы начинают постепенно сбрасывать вес и меньше есть.
https://ria.ru/20240426/pesochnitsa-1942569467.html
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общество, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк
В Московском зоопарке рассказали об успехах худеющего к лету манула Тимофея

Московский зоопарк: манул Тимоша к маю весит менее четырех килограммов

© Фото : Московский зоопарк/TelegramМанул Тимоша в Московском зоопарке
Манул Тимоша в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Московский зоопарк/Telegram
Манул Тимоша в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Манул Тимоша из Московского зоопарка к маю еще сбросил и весит уже менее четырех килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
«

"Сейчас вес Тимоши составляет 3,9 килограмма. Летом он может еще скинуть — до 3,3-3,5 килограмма, однако нынешний вес — оптимальный, мы хотим сохранить его таким и на летний период", — рассказали в пресс-службе.

"Зажировка" Тимофея началась ранней осенью, когда кот постепенно начал больше есть и набирать вес, на пике он весил порядка семи килограммов. Это типичное поведение для манулов, которые в природе обитают в степях в условиях крайне суровой зимы. Весной манулы начинают постепенно сбрасывать вес и меньше есть.
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