https://ria.ru/20240427/tekhnika-1943471928.html

В Москве из-за непогоды дежурят 300 бригад и 290 единиц техники

В Москве из-за непогоды дежурят 300 бригад и 290 единиц техники - РИА Новости, 02.05.2024

В Москве из-за непогоды дежурят 300 бригад и 290 единиц техники

На улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока" из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.05.2024

2024-04-27T10:57

2024-04-27T10:57

2024-05-02T14:26

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока" из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города из-за непогоды", - говорится в сообщении. Уточняется, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы. "В отдельных районах столицы идёт ливневый дождь, местами гроза. Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20240403/transport-1937670079.html

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В Москве дежурит техника из-за временных скоплений воды Порядка 290 единиц техники и 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильнейшего ливня, сообщили городские власти. 2024-04-27T10:57 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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