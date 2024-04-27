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В Москве из-за непогоды дежурят 300 бригад и 290 единиц техники
В Москве из-за непогоды дежурят 300 бригад и 290 единиц техники - РИА Новости, 02.05.2024
В Москве из-за непогоды дежурят 300 бригад и 290 единиц техники
На улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока" из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.05.2024
2024-04-27T10:57
2024-04-27T10:57
2024-05-02T14:26
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока" из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города из-за непогоды", - говорится в сообщении. Уточняется, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы. "В отдельных районах столицы идёт ливневый дождь, местами гроза. Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - пояснили в ведомстве.
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В Москве дежурит техника из-за временных скоплений воды
Порядка 290 единиц техники и 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильнейшего ливня, сообщили городские власти.
2024-04-27T10:57
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PT0M07S
РИА Новости
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