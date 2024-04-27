Рейтинг@Mail.ru
В Москве из-за непогоды дежурят 300 бригад и 290 единиц техники - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:57 27.04.2024 (обновлено: 14:26 02.05.2024)
https://ria.ru/20240427/tekhnika-1943471928.html
В Москве из-за непогоды дежурят 300 бригад и 290 единиц техники
В Москве из-за непогоды дежурят 300 бригад и 290 единиц техники - РИА Новости, 02.05.2024
В Москве из-за непогоды дежурят 300 бригад и 290 единиц техники
На улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока" из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.05.2024
2024-04-27T10:57
2024-05-02T14:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
мосводосток
комплекс городского хозяйства москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943480811_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d1c8ec7ace7fd776d26f797c61411ba.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока" из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города из-за непогоды", - говорится в сообщении. Уточняется, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы. "В отдельных районах столицы идёт ливневый дождь, местами гроза. Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20240403/transport-1937670079.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Москве дежурит техника из-за временных скоплений воды
Порядка 290 единиц техники и 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильнейшего ливня, сообщили городские власти.
2024-04-27T10:57
true
PT0M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943480811_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ecf61e2bf8a116272df796e2aa4deef5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, мосводосток, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводосток, Комплекс городского хозяйства Москвы

В Москве из-за непогоды дежурят 300 бригад и 290 единиц техники

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока" из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города из-за непогоды", - говорится в сообщении.
Уточняется, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы.
«
"В отдельных районах столицы идёт ливневый дождь, местами гроза. Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - пояснили в ведомстве.
Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт
3 апреля, 18:05
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваМосводостокКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала