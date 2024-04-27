https://ria.ru/20240427/tekhnika-1942775371.html

Американская летчица назвала российскую военную технику высококлассной

Американская летчица назвала российскую военную технику высококлассной - РИА Новости, 27.04.2024

Американская летчица назвала российскую военную технику высококлассной

Способов обнаружить истребители F-16 много, а на Украине российские силы используют высококлассную технику, заявила бывшая летчица ВМС США Бринн Таннехилл. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T15:21

2024-04-27T15:21

2024-04-27T15:21

в мире

украина

россия

сша

сергей лавров

нато

f-16

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933157201_0:343:3010:2036_1920x0_80_0_0_d64b272fa6eb6a1d4759175fdb49f30c.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Способов обнаружить истребители F-16 много, а на Украине российские силы используют высококлассную технику, заявила бывшая летчица ВМС США Бринн Таннехилл. "Существует много способов обнаружить эти F-16... Россияне используют высококлассную технику (в конфликте на Украине - ред.) ", - заявила Таннехилл, комментируя планы поставок F-16 на Украину. Она также отметила, что противники США на Ближнем Востоке, против которых ранее применялись эти истребители, не были так хорошо подготовлены и оснащены, как Вооруженные Силы России. Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240419/lattr-1940944388.html

https://ria.ru/20231016/f-16-1903017346.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, f-16