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Американская летчица назвала российскую военную технику высококлассной - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/tekhnika-1942775371.html
Американская летчица назвала российскую военную технику высококлассной
Американская летчица назвала российскую военную технику высококлассной - РИА Новости, 27.04.2024
Американская летчица назвала российскую военную технику высококлассной
Способов обнаружить истребители F-16 много, а на Украине российские силы используют высококлассную технику, заявила бывшая летчица ВМС США Бринн Таннехилл. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:21
2024-04-27T15:21
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
нато
f-16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Способов обнаружить истребители F-16 много, а на Украине российские силы используют высококлассную технику, заявила бывшая летчица ВМС США Бринн Таннехилл. "Существует много способов обнаружить эти F-16... Россияне используют высококлассную технику (в конфликте на Украине - ред.) ", - заявила Таннехилл, комментируя планы поставок F-16 на Украину. Она также отметила, что противники США на Ближнем Востоке, против которых ранее применялись эти истребители, не были так хорошо подготовлены и оснащены, как Вооруженные Силы России. Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240419/lattr-1940944388.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, f-16
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, F-16, Специальная военная операция на Украине
Американская летчица назвала российскую военную технику высококлассной

Американская летчица: Россия использует на Украине высококлассную технику

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне СВО
Российский военный в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Способов обнаружить истребители F-16 много, а на Украине российские силы используют высококлассную технику, заявила бывшая летчица ВМС США Бринн Таннехилл.
"Существует много способов обнаружить эти F-16... Россияне используют высококлассную технику (в конфликте на Украине - ред.) ", - заявила Таннехилл, комментируя планы поставок F-16 на Украину.
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Она также отметила, что противники США на Ближнем Востоке, против которых ранее применялись эти истребители, не были так хорошо подготовлены и оснащены, как Вооруженные Силы России.
Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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