Американская летчица назвала российскую военную технику высококлассной
Американская летчица: Россия использует на Украине высококлассную технику
Российский военный в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Способов обнаружить истребители F-16 много, а на Украине российские силы используют высококлассную технику, заявила бывшая летчица ВМС США Бринн Таннехилл.
"Существует много способов обнаружить эти F-16... Россияне используют высококлассную технику (в конфликте на Украине - ред.) ", - заявила Таннехилл, комментируя планы поставок F-16 на Украину.
Она также отметила, что противники США на Ближнем Востоке, против которых ранее применялись эти истребители, не были так хорошо подготовлены и оснащены, как Вооруженные Силы России.
Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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