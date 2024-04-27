https://ria.ru/20240427/tayna-1942854405.html

Раскрыта тайна "проклятия Тутанхамона", из-за которого погибли 20 человек

Раскрыта тайна "проклятия Тутанхамона", из-за которого погибли 20 человек - РИА Новости, 27.04.2024

Раскрыта тайна "проклятия Тутанхамона", из-за которого погибли 20 человек

Двадцать человек, открывших гробницу египетского царя Тутанхамона в 1922 году, погибли из-за радиационного отравления, пишет Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T21:50

2024-04-27T21:50

2024-04-27T21:51

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тутанхамон

египет

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Двадцать человек, открывших гробницу египетского царя Тутанхамона в 1922 году, погибли из-за радиационного отравления, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученого Росса Феллоуза."Исследование установило, что причиной (смерти археологов. — Прим. ред.) стало радиационное отравление природными элементами, содержащими уран, и токсичными отходами, которые намеренно были помещены в герметичное хранилище. <…> Гробница действительно была "проклята", но биологическими методами, а не сверхъестественным образом, как предполагают некоторые древние египтологи", — говорится в публикации.Как отмечается в исследовании, высокий уровень радиации был зафиксирован не только в усыпальнице Тутанхамона, но и в руинах гробниц Древнего царства (2700 - 2200 годы до нашей эры), в двух местах в Гизе и в нескольких подземных гробницах в Саккаре, где обнаружили радиоактивный газ радон.Усыпальницу Тутанхамона нашел английский исследователь Говард Картер в 1922 году. Он умер в 1939 году от сердечного приступа. Ученый долго боролся с лимфомой Ходжкина, которую, как предполагали, вызвало радиационное отравление. Скончался и спонсор раскопок лорд Карнаворн. Он одним из первых вошел в гробницу, и уже через пять месяцев умер от заражения крови.Другие люди, участвовавшие в раскопках, скончались позже от асфиксии, инсульта, диабета, сердечной недостаточности, пневмонии, отравления, малярии и рентгеновского облучения.

https://ria.ru/20240103/faraon-1913611312.html

гиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, гиза, тутанхамон, египет