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Раскрыта тайна "проклятия Тутанхамона", из-за которого погибли 20 человек - РИА Новости, 27.04.2024
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21:50 27.04.2024 (обновлено: 21:51 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/tayna-1942854405.html
Раскрыта тайна "проклятия Тутанхамона", из-за которого погибли 20 человек
Раскрыта тайна "проклятия Тутанхамона", из-за которого погибли 20 человек - РИА Новости, 27.04.2024
Раскрыта тайна "проклятия Тутанхамона", из-за которого погибли 20 человек
Двадцать человек, открывших гробницу египетского царя Тутанхамона в 1922 году, погибли из-за радиационного отравления, пишет Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T21:50
2024-04-27T21:51
в мире
гиза
тутанхамон
египет
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Двадцать человек, открывших гробницу египетского царя Тутанхамона в 1922 году, погибли из-за радиационного отравления, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученого Росса Феллоуза."Исследование установило, что причиной (смерти археологов. — Прим. ред.) стало радиационное отравление природными элементами, содержащими уран, и токсичными отходами, которые намеренно были помещены в герметичное хранилище. &lt;…&gt; Гробница действительно была "проклята", но биологическими методами, а не сверхъестественным образом, как предполагают некоторые древние египтологи", — говорится в публикации.Как отмечается в исследовании, высокий уровень радиации был зафиксирован не только в усыпальнице Тутанхамона, но и в руинах гробниц Древнего царства (2700 - 2200 годы до нашей эры), в двух местах в Гизе и в нескольких подземных гробницах в Саккаре, где обнаружили радиоактивный газ радон.Усыпальницу Тутанхамона нашел английский исследователь Говард Картер в 1922 году. Он умер в 1939 году от сердечного приступа. Ученый долго боролся с лимфомой Ходжкина, которую, как предполагали, вызвало радиационное отравление. Скончался и спонсор раскопок лорд Карнаворн. Он одним из первых вошел в гробницу, и уже через пять месяцев умер от заражения крови.Другие люди, участвовавшие в раскопках, скончались позже от асфиксии, инсульта, диабета, сердечной недостаточности, пневмонии, отравления, малярии и рентгеновского облучения.
https://ria.ru/20240103/faraon-1913611312.html
гиза
египет
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в мире, гиза, тутанхамон, египет
В мире, Гиза, Тутанхамон, Египет
Раскрыта тайна "проклятия Тутанхамона", из-за которого погибли 20 человек

DM: открывшие гроб Тутанхамона погибли от радиационного отравления

© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковМаска Тутанхамона
Маска Тутанхамона - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Маска Тутанхамона. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Двадцать человек, открывших гробницу египетского царя Тутанхамона в 1922 году, погибли из-за радиационного отравления, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученого Росса Феллоуза.
«
"Исследование установило, что причиной (смерти археологов. — Прим. ред.) стало радиационное отравление природными элементами, содержащими уран, и токсичными отходами, которые намеренно были помещены в герметичное хранилище. <…> Гробница действительно была "проклята", но биологическими методами, а не сверхъестественным образом, как предполагают некоторые древние египтологи", — говорится в публикации.
Как отмечается в исследовании, высокий уровень радиации был зафиксирован не только в усыпальнице Тутанхамона, но и в руинах гробниц Древнего царства (2700 - 2200 годы до нашей эры), в двух местах в Гизе и в нескольких подземных гробницах в Саккаре, где обнаружили радиоактивный газ радон.
Усыпальницу Тутанхамона нашел английский исследователь Говард Картер в 1922 году. Он умер в 1939 году от сердечного приступа. Ученый долго боролся с лимфомой Ходжкина, которую, как предполагали, вызвало радиационное отравление. Скончался и спонсор раскопок лорд Карнаворн. Он одним из первых вошел в гробницу, и уже через пять месяцев умер от заражения крови.
Другие люди, участвовавшие в раскопках, скончались позже от асфиксии, инсульта, диабета, сердечной недостаточности, пневмонии, отравления, малярии и рентгеновского облучения.
Маска Тутанхамона - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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