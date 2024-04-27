https://ria.ru/20240427/taksist-1942746071.html

В Волгограде пассажиры отказались платить таксисту и забили его до смерти

В Волгограде пассажиры отказались платить таксисту и забили его до смерти - РИА Новости, 27.04.2024

В Волгограде пассажиры отказались платить таксисту и забили его до смерти

Двух жителей Волгограда, отказавшихся оплатить поездку, задержали по подозрению в избиении до смерти 18-летнего водителя такси, сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:49

2024-04-27T13:49

2024-04-27T13:49

происшествия

волгоград

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 27 апр - РИА Новости. Двух жителей Волгограда, отказавшихся оплатить поездку, задержали по подозрению в избиении до смерти 18-летнего водителя такси, сообщает в субботу пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области. По информации ведомства, в ночь на субботу в Волгограде возник конфликт между 18-летним водителем такси и пассажирами, которые отказались платить за поездку. "В ходе конфликта возле одного из домов по улице Зины Маресевой в Волгограде подозреваемые нанесли 18-летнему парню множественные удары руками и ногами в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался, а фигуранты скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

https://ria.ru/20240302/passazhir-1930722865.html

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)