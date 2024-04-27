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В Волгограде пассажиры отказались платить таксисту и забили его до смерти
В Волгограде пассажиры отказались платить таксисту и забили его до смерти - РИА Новости, 27.04.2024
В Волгограде пассажиры отказались платить таксисту и забили его до смерти
Двух жителей Волгограда, отказавшихся оплатить поездку, задержали по подозрению в избиении до смерти 18-летнего водителя такси, сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:49
2024-04-27T13:49
2024-04-27T13:49
происшествия
волгоград
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 27 апр - РИА Новости. Двух жителей Волгограда, отказавшихся оплатить поездку, задержали по подозрению в избиении до смерти 18-летнего водителя такси, сообщает в субботу пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области. По информации ведомства, в ночь на субботу в Волгограде возник конфликт между 18-летним водителем такси и пассажирами, которые отказались платить за поездку. "В ходе конфликта возле одного из домов по улице Зины Маресевой в Волгограде подозреваемые нанесли 18-летнему парню множественные удары руками и ногами в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался, а фигуранты скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде пассажиры отказались платить таксисту и забили его до смерти
В Волгограде задержали двух человек, убивших таксиста, чтобы не платить ему
ВОЛГОГРАД, 27 апр - РИА Новости. Двух жителей Волгограда, отказавшихся оплатить поездку, задержали по подозрению в избиении до смерти 18-летнего водителя такси, сообщает в субботу пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.
По информации ведомства, в ночь на субботу в Волгограде возник конфликт между 18-летним водителем такси и пассажирами, которые отказались платить за поездку.
"В ходе конфликта возле одного из домов по улице Зины Маресевой в Волгограде подозреваемые нанесли 18-летнему парню множественные удары руками и ногами в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался, а фигуранты скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении СК
.
Отмечается, что подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".