Рейтинг@Mail.ru
Второй "Фермерский островок" открылся в Таганроге - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 27.04.2024 (обновлено: 15:09 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/taganrog-1942766034.html
Второй "Фермерский островок" открылся в Таганроге
Второй "Фермерский островок" открылся в Таганроге - РИА Новости, 27.04.2024
Второй "Фермерский островок" открылся в Таганроге
Второй по счету "Фермерский островок" начал свою работу Таганроге; развитие подобных торговых сетей происходит в рамках реализации национального проекта "Малое... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:08
2024-04-27T15:09
таганрог
ростовская область
александр исаевич
корпорация мсп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942769019_0:77:1024:653_1920x0_80_0_0_28dff286009d62b919db26ee86f866f1.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Второй по счету "Фермерский островок" начал свою работу Таганроге; развитие подобных торговых сетей происходит в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). "Основной задачей проекта "Фермерский островок" является расширение рынков сбыта предпринимателям, которые производят продукцию мелкосерийными партиями и не могут стать поставщиками торговых сетей. Мы не ограничиваем операторов в выборе формата – это может быть магазин формата магазин в магазине, отдельно стоящий магазин или нестационарный объект, в том числе мобильная торговля", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. Проект "Фермерский островок" на территории Ростовской области реализуется при поддержке региональных органов исполнительной власти. Сегодня поставщиками "Фермерских островков" стали уже более 650 сельхозтоваропроизводителей и производителей пищевой продукции. В торговых точках представлена продукция производителей из городов Таганрог и Шахты, сел Покровское, Федоровское и Советка Неклиновского района Ростовской области, в том числе молочная, колбасная продукция, фермерские сыры, хлебо-булочные изделия, микрозелень, ремесленный шоколад, пастила, крупы, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240422/ip-1941463820.html
таганрог
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942769019_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_f307656c7fdeb79ef0802471e1040688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таганрог, ростовская область, александр исаевич, корпорация мсп
Таганрог, Ростовская область, Александр Исаевич, Корпорация МСП

Второй "Фермерский островок" открылся в Таганроге

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области (cropped) / Первый "Фермерский островок" в Таганроге
Первый Фермерский островок в Таганроге - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области (cropped) /
Первый "Фермерский островок" в Таганроге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Второй по счету "Фермерский островок" начал свою работу Таганроге; развитие подобных торговых сетей происходит в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
"Основной задачей проекта "Фермерский островок" является расширение рынков сбыта предпринимателям, которые производят продукцию мелкосерийными партиями и не могут стать поставщиками торговых сетей. Мы не ограничиваем операторов в выборе формата – это может быть магазин формата магазин в магазине, отдельно стоящий магазин или нестационарный объект, в том числе мобильная торговля", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Молодой бизнесмен во время работы - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
КМСП: каждый четвертый ИП в России относится к молодежи
22 апреля, 13:00
Проект "Фермерский островок" на территории Ростовской области реализуется при поддержке региональных органов исполнительной власти.
Сегодня поставщиками "Фермерских островков" стали уже более 650 сельхозтоваропроизводителей и производителей пищевой продукции. В торговых точках представлена продукция производителей из городов Таганрог и Шахты, сел Покровское, Федоровское и Советка Неклиновского района Ростовской области, в том числе молочная, колбасная продукция, фермерские сыры, хлебо-булочные изделия, микрозелень, ремесленный шоколад, пастила, крупы, добавили в пресс-службе.
 
ТаганрогРостовская областьАлександр ИсаевичКорпорация МСП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала