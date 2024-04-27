https://ria.ru/20240427/taganrog-1942766034.html

Второй "Фермерский островок" открылся в Таганроге

Второй "Фермерский островок" открылся в Таганроге - РИА Новости, 27.04.2024

Второй "Фермерский островок" открылся в Таганроге

Второй по счету "Фермерский островок" начал свою работу Таганроге; развитие подобных торговых сетей происходит в рамках реализации национального проекта "Малое... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T15:08

2024-04-27T15:08

2024-04-27T15:09

таганрог

ростовская область

александр исаевич

корпорация мсп

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Второй по счету "Фермерский островок" начал свою работу Таганроге; развитие подобных торговых сетей происходит в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). "Основной задачей проекта "Фермерский островок" является расширение рынков сбыта предпринимателям, которые производят продукцию мелкосерийными партиями и не могут стать поставщиками торговых сетей. Мы не ограничиваем операторов в выборе формата – это может быть магазин формата магазин в магазине, отдельно стоящий магазин или нестационарный объект, в том числе мобильная торговля", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. Проект "Фермерский островок" на территории Ростовской области реализуется при поддержке региональных органов исполнительной власти. Сегодня поставщиками "Фермерских островков" стали уже более 650 сельхозтоваропроизводителей и производителей пищевой продукции. В торговых точках представлена продукция производителей из городов Таганрог и Шахты, сел Покровское, Федоровское и Советка Неклиновского района Ростовской области, в том числе молочная, колбасная продукция, фермерские сыры, хлебо-булочные изделия, микрозелень, ремесленный шоколад, пастила, крупы, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240422/ip-1941463820.html

таганрог

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

таганрог, ростовская область, александр исаевич, корпорация мсп