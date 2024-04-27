https://ria.ru/20240427/tadzhikistan-1942843889.html
МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию
МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 27.04.2024
МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию
МИД Таджикистана дал срочную рекомендацию гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России, сообщили РИА Новости департаменте информации... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T19:56
2024-04-27T19:56
2024-04-27T20:07
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ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана дал срочную рекомендацию гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России, сообщили РИА Новости департаменте информации внешнеполитического ведомства."МИД Таджикистана дает срочную рекомендацию гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости", - сказал собеседник агентства в МИД.
https://ria.ru/20240427/mid-1942837063.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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таджикистан, россия, в мире
Таджикистан, Россия, В мире
МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию
МИД Таджикистана рекомендовал гражданам не ездить в Россию без необходимости