https://ria.ru/20240427/tadzhikistan-1942843889.html

МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию

МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 27.04.2024

МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию

МИД Таджикистана дал срочную рекомендацию гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России, сообщили РИА Новости департаменте информации... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T19:56

2024-04-27T19:56

2024-04-27T20:07

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ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана дал срочную рекомендацию гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России, сообщили РИА Новости департаменте информации внешнеполитического ведомства."МИД Таджикистана дает срочную рекомендацию гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости", - сказал собеседник агентства в МИД.

https://ria.ru/20240427/mid-1942837063.html

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Кирилл Волков

таджикистан, россия, в мире