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МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 27.04.2024
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19:56 27.04.2024 (обновлено: 20:07 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/tadzhikistan-1942843889.html
МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию
МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 27.04.2024
МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию
МИД Таджикистана дал срочную рекомендацию гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России, сообщили РИА Новости департаменте информации... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T19:56
2024-04-27T20:07
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ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана дал срочную рекомендацию гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России, сообщили РИА Новости департаменте информации внешнеполитического ведомства."МИД Таджикистана дает срочную рекомендацию гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости", - сказал собеседник агентства в МИД.
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таджикистан, россия, в мире
Таджикистан, Россия, В мире
МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию

МИД Таджикистана рекомендовал гражданам не ездить в Россию без необходимости

© SputnikЗдание МИД Таджикистана
Здание МИД Таджикистана - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Sputnik
Здание МИД Таджикистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана дал срочную рекомендацию гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России, сообщили РИА Новости департаменте информации внешнеполитического ведомства.
«
"МИД Таджикистана дает срочную рекомендацию гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости", - сказал собеседник агентства в МИД.
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