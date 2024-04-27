https://ria.ru/20240427/svo-1942738172.html

"Самый опасный бой". СМИ раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО

"Самый опасный бой". СМИ раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО - РИА Новости, 27.04.2024

"Самый опасный бой". СМИ раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО

Истребители F-16, поставка которых на Украину ожидается этим летом, ждут самые опасные бои, пишет Business Insider. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:20

2024-04-27T13:20

2024-04-27T13:20

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Истребители F-16, поставка которых на Украину ожидается этим летом, ждут самые опасные бои, пишет Business Insider."За годы службы самолет четвертого поколения выполнил впечатляющий ряд важных миссий. Но, как рассказали изданию бывшие пилоты ВВС США, небо над Украиной будет самым опасным полем боя для F-16, поскольку эти самолеты столкнутся с российскими продвинутыми системами ПВО и дальнобойными ракетами "воздух-воздух"", — говорится в материале.По словам бывших американских летчиков, обнаружить истребитель производства США российским силам будет довольно просто, поскольку они обладают мощными радарами, и украинцы будут под прицелом еще до того, как начнут выполнять свои воздушные маневры.Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что самолеты F-16, а также пилоты, обученные союзниками, начнут прибывать на Украину в этом году.Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") заявлял, что Россия непременно ликвидирует самолеты F-16, если они будут поставлены Украине.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240427/soskin-1942711651.html

https://ria.ru/20240427/putin-1942689884.html

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украина, сша, россия, ллойд остин, алексей журавлев , сергей лавров, госдума рф, министерство обороны сша, нато, f-16, в мире