Рейтинг@Mail.ru
"Самый опасный бой". СМИ раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/svo-1942738172.html
"Самый опасный бой". СМИ раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО
"Самый опасный бой". СМИ раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО - РИА Новости, 27.04.2024
"Самый опасный бой". СМИ раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО
Истребители F-16, поставка которых на Украину ожидается этим летом, ждут самые опасные бои, пишет Business Insider. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:20
2024-04-27T13:20
украина
сша
россия
ллойд остин
алексей журавлев
сергей лавров
госдума рф
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891954798_0:66:3071:1793_1920x0_80_0_0_bdec91676cb2b80ef6b61d2b5f0723b6.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Истребители F-16, поставка которых на Украину ожидается этим летом, ждут самые опасные бои, пишет Business Insider."За годы службы самолет четвертого поколения выполнил впечатляющий ряд важных миссий. Но, как рассказали изданию бывшие пилоты ВВС США, небо над Украиной будет самым опасным полем боя для F-16, поскольку эти самолеты столкнутся с российскими продвинутыми системами ПВО и дальнобойными ракетами "воздух-воздух"", — говорится в материале.По словам бывших американских летчиков, обнаружить истребитель производства США российским силам будет довольно просто, поскольку они обладают мощными радарами, и украинцы будут под прицелом еще до того, как начнут выполнять свои воздушные маневры.Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что самолеты F-16, а также пилоты, обученные союзниками, начнут прибывать на Украину в этом году.Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") заявлял, что Россия непременно ликвидирует самолеты F-16, если они будут поставлены Украине.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240427/soskin-1942711651.html
https://ria.ru/20240427/putin-1942689884.html
https://ria.ru/20240427/forbes-1942681446.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891954798_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_551a0cfa96c45178c82f59aec08de50a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, ллойд остин, алексей журавлев , сергей лавров, госдума рф, министерство обороны сша, нато, f-16, в мире
Украина, США, Россия, Ллойд Остин, Алексей Журавлев , Сергей Лавров, Госдума РФ, Министерство обороны США, НАТО, F-16, В мире
"Самый опасный бой". СМИ раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО

Business Insider: F-16 на Украине ждут самые опасные бои

CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / F-16 break over BodøИстребители F-16 Королевских ВВС Норвегии
Истребители F-16 Королевских ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / F-16 break over Bodø
Истребители F-16 Королевских ВВС Норвегии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Истребители F-16, поставка которых на Украину ожидается этим летом, ждут самые опасные бои, пишет Business Insider.
«
"За годы службы самолет четвертого поколения выполнил впечатляющий ряд важных миссий. Но, как рассказали изданию бывшие пилоты ВВС США, небо над Украиной будет самым опасным полем боя для F-16, поскольку эти самолеты столкнутся с российскими продвинутыми системами ПВО и дальнобойными ракетами "воздух-воздух"", — говорится в материале.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Идут наперекор Сырскому. В Киеве сообщили о бунте ВСУ на передовой
11:41
По словам бывших американских летчиков, обнаружить истребитель производства США российским силам будет довольно просто, поскольку они обладают мощными радарами, и украинцы будут под прицелом еще до того, как начнут выполнять свои воздушные маневры.
Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что самолеты F-16, а также пилоты, обученные союзниками, начнут прибывать на Украину в этом году.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
"Насмехается". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
10:44
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") заявлял, что Россия непременно ликвидирует самолеты F-16, если они будут поставлены Украине.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Положение ухудшилось. СМИ сообщили, чего скоро лишатся ВСУ на передовой
10:06
 
УкраинаСШАРоссияЛлойд ОстинАлексей ЖуравлевСергей ЛавровГосдума РФМинистерство обороны СШАНАТОF-16В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала