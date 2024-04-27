Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
UKMTO: танкер попал под обстрел в 14 морских милях к юго-западу от Мохи в Йемене
© Depositphotos.com / aluha123Вид из самолета на Красное море
© Depositphotos.com / aluha123
Вид из самолета на Красное море. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что получило информацию об инциденте, который классифицируется как атака, в 14 морских милях к юго-западу от йеменского порта Моха (Мокка).
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"UKMTO получило сообщение об инциденте в 14 морских милях к юго-западу от Мохи, Йемен. Власти ведут расследование", – сказано в сообщении, опубликованном на странице UKMTO в соцсети X.
Кроме того, в британской компании Ambrey, занимающейся вопросами морской безопасности, заявили, что в 15 морских милях к юго-западу от Мохи было замечено три ракеты.
"Танкер под флагом Панамы, который до смены владельца в ноябре 2023 года принадлежал Великобритании, был ближайшим к наблюдаемому месту судном", – говорится в сообщении Ambrey, которое цитирует агентство Рейтер.
Отмечается, что владелец судна зарегистрирован на Сейшельских островах и занимался торговлей, связанной с Россией. Уточняется, что судно следовало из Приморска в индийский Вадинар.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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