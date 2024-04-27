https://ria.ru/20240427/sudno-1942648712.html

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 27.04.2024

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что получило информацию об инциденте, который классифицируется как... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T01:47

2024-04-27T01:47

2024-04-27T01:47

в мире

красное море

йемен

панама

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что получило информацию об инциденте, который классифицируется как атака, в 14 морских милях к юго-западу от йеменского порта Моха (Мокка). "UKMTO получило сообщение об инциденте в 14 морских милях к юго-западу от Мохи, Йемен. Власти ведут расследование", – сказано в сообщении, опубликованном на странице UKMTO в соцсети X. Кроме того, в британской компании Ambrey, занимающейся вопросами морской безопасности, заявили, что в 15 морских милях к юго-западу от Мохи было замечено три ракеты. "Танкер под флагом Панамы, который до смены владельца в ноябре 2023 года принадлежал Великобритании, был ближайшим к наблюдаемому месту судном", – говорится в сообщении Ambrey, которое цитирует агентство Рейтер. Отмечается, что владелец судна зарегистрирован на Сейшельских островах и занимался торговлей, связанной с Россией. Уточняется, что судно следовало из Приморска в индийский Вадинар. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240427/khusity-1942646665.html

https://ria.ru/20240425/korabli-1942171820.html

красное море

йемен

панама

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в мире, красное море, йемен, панама, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году