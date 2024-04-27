https://ria.ru/20240427/sud-1942714793.html

Подмосковный суд дал почти десять лет гражданину США за убийство сестры

Подмосковный суд дал почти десять лет гражданину США за убийство сестры - РИА Новости, 27.04.2024

Подмосковный суд дал почти десять лет гражданину США за убийство сестры

Суд в Подмосковье приговорил мужчину с двойным гражданством РФ и США к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы за убийство сестры в ссоре из-за политических... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:00

2024-04-27T12:00

2024-04-27T12:29

происшествия

сша

россия

московская область (подмосковье)

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942722947_0:0:1126:633_1920x0_80_0_0_735f75c0b5d53184258213d6a7bb9add.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил мужчину с двойным гражданством РФ и США к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы за убийство сестры в ссоре из-за политических разногласий, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. Установлено, что 25 июля 2021 года в лесу Лосиного острова между мужчиной и его сестрой произошел конфликт на почве политических разногласий в работе властей США. В порыве злости мужчина избил женщину неустановленным предметом и задушил, затем сымитировал ограбление сестры, забрав одежду, банковские карты, телефон и иные личные вещи. После случившегося Климов сообщил об исчезновении сестры, участвовал в ее поисках, чем и запутывал следствие. Когда же тело убитой нашли, он выдвигал различные версии, в том числе ограбление. Однако при обыске у него дома правоохранители нашли "памятку", в которой Климов отразил план своих действий для введения следствия в заблуждение. Также следствие досконально изучило маршрут потерпевшей в день убийства и ее брата по видео с городских камер. В карманах джинсов, которые были на женщине, обнаружили потожировые следы ее брата. В итоге Климов написал яку с повинной и признался в преступлении, но позже отказался от своих слов. Несмотря на это, следствию хватило доказательств, и суд признал 44-летнего жителя Мытищ Вячеслава Климова, имеющего гражданство США, виновным в убийстве сестры. "Приговором суда Климову назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказала Врадий, добавив, что приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей.

https://ria.ru/20231020/sud-1904005218.html

https://ria.ru/20230921/sud-1897825060.html

сша

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сша, россия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)