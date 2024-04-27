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Подмосковный суд дал почти десять лет гражданину США за убийство сестры - РИА Новости, 27.04.2024
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12:00 27.04.2024 (обновлено: 12:29 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/sud-1942714793.html
Подмосковный суд дал почти десять лет гражданину США за убийство сестры
Подмосковный суд дал почти десять лет гражданину США за убийство сестры - РИА Новости, 27.04.2024
Подмосковный суд дал почти десять лет гражданину США за убийство сестры
Суд в Подмосковье приговорил мужчину с двойным гражданством РФ и США к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы за убийство сестры в ссоре из-за политических... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:00
2024-04-27T12:29
происшествия
сша
россия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил мужчину с двойным гражданством РФ и США к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы за убийство сестры в ссоре из-за политических разногласий, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. Установлено, что 25 июля 2021 года в лесу Лосиного острова между мужчиной и его сестрой произошел конфликт на почве политических разногласий в работе властей США. В порыве злости мужчина избил женщину неустановленным предметом и задушил, затем сымитировал ограбление сестры, забрав одежду, банковские карты, телефон и иные личные вещи. После случившегося Климов сообщил об исчезновении сестры, участвовал в ее поисках, чем и запутывал следствие. Когда же тело убитой нашли, он выдвигал различные версии, в том числе ограбление. Однако при обыске у него дома правоохранители нашли "памятку", в которой Климов отразил план своих действий для введения следствия в заблуждение. Также следствие досконально изучило маршрут потерпевшей в день убийства и ее брата по видео с городских камер. В карманах джинсов, которые были на женщине, обнаружили потожировые следы ее брата. В итоге Климов написал яку с повинной и признался в преступлении, но позже отказался от своих слов. Несмотря на это, следствию хватило доказательств, и суд признал 44-летнего жителя Мытищ Вячеслава Климова, имеющего гражданство США, виновным в убийстве сестры. "Приговором суда Климову назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказала Врадий, добавив, что приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей.
https://ria.ru/20231020/sud-1904005218.html
https://ria.ru/20230921/sud-1897825060.html
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происшествия, сша, россия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, США, Россия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
Подмосковный суд дал почти десять лет гражданину США за убийство сестры

Суд назначил наказание гражданину США Климову за убийство сестры из-за политики

Допрос 41-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве сестры
Допрос 41-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве сестры
Допрос 41-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве сестры. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил мужчину с двойным гражданством РФ и США к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы за убийство сестры в ссоре из-за политических разногласий, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Установлено, что 25 июля 2021 года в лесу Лосиного острова между мужчиной и его сестрой произошел конфликт на почве политических разногласий в работе властей США. В порыве злости мужчина избил женщину неустановленным предметом и задушил, затем сымитировал ограбление сестры, забрав одежду, банковские карты, телефон и иные личные вещи.
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После случившегося Климов сообщил об исчезновении сестры, участвовал в ее поисках, чем и запутывал следствие. Когда же тело убитой нашли, он выдвигал различные версии, в том числе ограбление.
Однако при обыске у него дома правоохранители нашли "памятку", в которой Климов отразил план своих действий для введения следствия в заблуждение. Также следствие досконально изучило маршрут потерпевшей в день убийства и ее брата по видео с городских камер. В карманах джинсов, которые были на женщине, обнаружили потожировые следы ее брата.
В итоге Климов написал яку с повинной и признался в преступлении, но позже отказался от своих слов. Несмотря на это, следствию хватило доказательств, и суд признал 44-летнего жителя Мытищ Вячеслава Климова, имеющего гражданство США, виновным в убийстве сестры.
"Приговором суда Климову назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказала Врадий, добавив, что приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей.
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