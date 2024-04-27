https://ria.ru/20240427/sud-1942689313.html
Суд отправил в СИЗО экс-педиатра Буянову, обвиняемую в фейках о ВС
Суд отправил в СИЗО экс-педиатра Буянову, обвиняемую в фейках о ВС - РИА Новости, 27.04.2024
Суд отправил в СИЗО экс-педиатра Буянову, обвиняемую в фейках о ВС
Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков о российской армии, ранее она находилась под запретом РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:42
2024-04-27T10:42
2024-04-27T10:55
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александр бастрыкин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков о российской армии, ранее она находилась под запретом определенных действий, сообщил РИА Новости адвокат Оскар Черджиев. "К сожалению, вчера изменили меру пресечения на заключение под стражу. Никакого нарушения не было. Мы не согласны ни с ходатайством следствия, ни с постановлением суда", - рассказал Черджиев. Защитник отметил, что ходатайство следствия об ужесточении меры пресечения было связано с тем, что Буянова выехала из Москвы, но у нее и не было ограничений на передвижения. Ей было запрещено общаться с участниками процесса, пользоваться средствами связи и интернетом. Все наложенные на неё запреты женщина не нарушала, подчеркнул собеседник. Сегодня защита намерена подать апелляционную жалобу на постановление об аресте. Ранее Буяновой утяжелили предъявленное обвинение, переквалифицировав его с части 1 на п. "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Возбудить уголовное дело против нее ранее поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. На прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с 7-летним мальчиком. По данным СК, узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины.
https://ria.ru/20240131/zakon-1924554028.html
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происшествия, россия, москва, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отправил в СИЗО экс-педиатра Буянову, обвиняемую в фейках о ВС
Адвокат: бывшего московского педиатра отправили в СИЗО по делу о фейках об армии
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков о российской армии, ранее она находилась под запретом определенных действий, сообщил РИА Новости адвокат Оскар Черджиев.
"К сожалению, вчера изменили меру пресечения на заключение под стражу. Никакого нарушения не было. Мы не согласны ни с ходатайством следствия, ни с постановлением суда", - рассказал Черджиев.
Защитник отметил, что ходатайство следствия об ужесточении меры пресечения было связано с тем, что Буянова выехала из Москвы, но у нее и не было ограничений на передвижения. Ей было запрещено общаться с участниками процесса, пользоваться средствами связи и интернетом. Все наложенные на неё запреты женщина не нарушала, подчеркнул собеседник.
Сегодня защита намерена подать апелляционную жалобу на постановление об аресте.
Ранее Буяновой утяжелили предъявленное обвинение, переквалифицировав его с части 1 на п. "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ
(публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
Возбудить уголовное дело против нее ранее поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
. На прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с 7-летним мальчиком. По данным СК
, узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины
.