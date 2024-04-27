https://ria.ru/20240427/subbotnik-1942811839.html

Более тысячи человек пришли на субботник у реки Химка

Более тысячи человек пришли на субботник у реки Химка - РИА Новости, 27.04.2024

Более тысячи человек пришли на субботник у реки Химка

Свыше тысячи человек поучаствовали в субботнике у реки Химка, также участие в мероприятии принял глава округа Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T17:58

2024-04-27T17:58

2024-04-27T17:58

московская область (подмосковье)

химки

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

субботник

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Свыше тысячи человек поучаствовали в субботнике у реки Химка, также участие в мероприятии принял глава округа Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Центральную локацию выбрали с учетом пожеланий жителей. Участники общеобластного субботника привели в порядок берег реки Химка, которая дала название городу."Вместе с сотнями химчан убрали повалившиеся деревья, сухостой, мусор — было много пластика, покрышки. Всего для уборки в рамках субботника выбрали 50 локаций. Это дворы, общественные пространства, скверы, также Химкинский лесопарк. Везде была организована выдача инвентаря", — цитирует пресс-служба Волошина.К уборке вблизи реки Химка присоединились также двукратная чемпионка Олимпийских игр Яна Егорян, депутат Мособлдумы Михаил Раев, волонтеры, активисты "Единой России", депутаты местного Совета и, конечно, жители — всего более тысячи человек. Для всех участников была организована выдача инвентаря, работала полевая кухня.В этом году субботник проходит одновременно с региональной акцией "День добрых дел", которая организована по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева для школьников. Так, ребята высадили на территории парка "Два берега" саженцы липы.Субботник прошел во всех микрорайонах Химок. Активное участие приняли также сотрудники предприятий муниципалитета.По итогам субботника на центральной локации вблизи реки Химка собрали более одной тысячи мешков мусора. Поваленные деревья распилили и переработали в щепу, которую уложили на дорожках.

https://ria.ru/20240413/khimki-1939802718.html

московская область (подмосковье)

химки

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), субботник