Рейтинг@Mail.ru
Более тысячи человек пришли на субботник у реки Химка - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/subbotnik-1942811839.html
Более тысячи человек пришли на субботник у реки Химка
Более тысячи человек пришли на субботник у реки Химка - РИА Новости, 27.04.2024
Более тысячи человек пришли на субботник у реки Химка
Свыше тысячи человек поучаствовали в субботнике у реки Химка, также участие в мероприятии принял глава округа Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T17:58
2024-04-27T17:58
московская область (подмосковье)
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
субботник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942810933_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2a7eb004bc3994acb6253ec23ca3adb0.jpg
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Свыше тысячи человек поучаствовали в субботнике у реки Химка, также участие в мероприятии принял глава округа Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Центральную локацию выбрали с учетом пожеланий жителей. Участники общеобластного субботника привели в порядок берег реки Химка, которая дала название городу."Вместе с сотнями химчан убрали повалившиеся деревья, сухостой, мусор — было много пластика, покрышки. Всего для уборки в рамках субботника выбрали 50 локаций. Это дворы, общественные пространства, скверы, также Химкинский лесопарк. Везде была организована выдача инвентаря", — цитирует пресс-служба Волошина.К уборке вблизи реки Химка присоединились также двукратная чемпионка Олимпийских игр Яна Егорян, депутат Мособлдумы Михаил Раев, волонтеры, активисты "Единой России", депутаты местного Совета и, конечно, жители — всего более тысячи человек. Для всех участников была организована выдача инвентаря, работала полевая кухня.В этом году субботник проходит одновременно с региональной акцией "День добрых дел", которая организована по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева для школьников. Так, ребята высадили на территории парка "Два берега" саженцы липы.Субботник прошел во всех микрорайонах Химок. Активное участие приняли также сотрудники предприятий муниципалитета.По итогам субботника на центральной локации вблизи реки Химка собрали более одной тысячи мешков мусора. Поваленные деревья распилили и переработали в щепу, которую уложили на дорожках.
https://ria.ru/20240413/khimki-1939802718.html
московская область (подмосковье)
химки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942810933_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c90ee07761278502fd4ea7bc5f537ce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), субботник
Московская область (Подмосковье), Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), субботник

Более тысячи человек пришли на субботник у реки Химка

© Фото : пресс-служба администрации ХимокБолее тысячи человек пришли на субботник у реки Химка
Более тысячи человек пришли на субботник у реки Химка - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Свыше тысячи человек поучаствовали в субботнике у реки Химка, также участие в мероприятии принял глава округа Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Центральную локацию выбрали с учетом пожеланий жителей. Участники общеобластного субботника привели в порядок берег реки Химка, которая дала название городу.
«
"Вместе с сотнями химчан убрали повалившиеся деревья, сухостой, мусор — было много пластика, покрышки. Всего для уборки в рамках субботника выбрали 50 локаций. Это дворы, общественные пространства, скверы, также Химкинский лесопарк. Везде была организована выдача инвентаря", — цитирует пресс-служба Волошина.
К уборке вблизи реки Химка присоединились также двукратная чемпионка Олимпийских игр Яна Егорян, депутат Мособлдумы Михаил Раев, волонтеры, активисты "Единой России", депутаты местного Совета и, конечно, жители — всего более тысячи человек. Для всех участников была организована выдача инвентаря, работала полевая кухня.
В этом году субботник проходит одновременно с региональной акцией "День добрых дел", которая организована по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева для школьников. Так, ребята высадили на территории парка "Два берега" саженцы липы.
Общегородской субботник в Химках - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
В Химках прошел общегородской субботник
13 апреля, 15:08
Субботник прошел во всех микрорайонах Химок. Активное участие приняли также сотрудники предприятий муниципалитета.
По итогам субботника на центральной локации вблизи реки Химка собрали более одной тысячи мешков мусора. Поваленные деревья распилили и переработали в щепу, которую уложили на дорожках.
 
Московская область (Подмосковье)ХимкиДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)субботник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала